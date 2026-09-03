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IFA 2026: XGIMI präsentiert mit der Aura 3 Serie die weltweit ersten 4K 120 Hz UST Projektoren

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Berlin (ots)

XGIMI stellt seine neue AURA 3-Serie (AURA 3 Max und AURA 3 Pro) auf der IFA 2026 vor - die nächste Generation des Heimkinos. Vom 4. bis 8. September 2026 können Besucher:innen in Halle 21, Stand H21-111, die AURA 3-Serie in immersiven, wohnraumähnlichen Umgebungen erleben, die zeigen, wie sich ein erstklassiges Großbild-Kinoerlebnis nahtlos in den Alltag integrieren lässt.

Als Flaggschiff der neuen AURA 3-Serie vereint der AURA 3 Max fortschrittliche Bildqualität, immersiven Klang und flexible Unterhaltungsmöglichkeiten in einem Design. Dank seines Ultra-Kurzdistanz-Designs projiziert er ein 120-Zoll-Bild aus 8 Zoll (circa 20 cm) Entfernung zur Wand, sodass er platzsparend auf einem Fernsehschrank Platz findet und gleichzeitig ein immersives Großbild-Erlebnis bietet. Auf der IFA wird der AURA 3 Max gemeinsam mit der ausfahrbaren Leinwand XGIMI Ascend präsentiert und demonstriert so eine vollwertige Kinoanlage.

Am Stand können Besucher:innen die AURA 3-Serie in exklusiv gestalteten Wohn- und Esszimmerumgebungen und erleben, wie sich Premium-Projektion nahtlos in den Wohnraum integrieren lassen. Von Filmabenden und Live-Sportübertragungen bis hin zu Gaming und Streaming präsentieren die Räume reale Unterhaltungsszenarien. Zudem wird die integrierte XGIMI WALL-App leere Wände in eine lebendige Leinwand mit kuratierten digitalen Kunstwerken verwandeln, wenn der Projektor nicht in Gebrauch ist.

Als weltweit erste Ultrakurzdistanz-Projektor-Reihe setzt die Serie auf die Dynamic-Dual-Iris-Technologie. Zwei dynamisch gesteuerte optische Blenden regulieren dabei den Lichteinfall präzise und sorgen für tiefere Schwarztöne und einen höheren Kontrast. Eine RGB-Triple-Laser-Lichtquelle und der neue X-VISION AI-Bildprozessor von XGIMI sorgen für eine hohe Bildqualität, während sich das Design der Projektoren an modernen Möbeln orientiert.

Highlights der AURA 3-Serie:

Weltweit erste 4K 120 Hz UST- Projektor Serie

RGB-Triple-Laser-Lichtquelle

Weltweit erstes optisches Dual-Iris-System in einer Ultra-Kurzdistanz-Projektor-Reihe

Bis zu 5.700 ISO-Lumen (AURA 3 Max) / 4.100 ISO-Lumen (AURA 3 Pro)

(AURA 3 Max) / 4.100 ISO-Lumen (AURA 3 Pro) Bis zu 8.000:1 nativer Kontrast

Echtes 4K-Gaming mit 120 Hz, VRR und ALLM

VRR und ALLM X-VISION AI-Bildprozessor

Integriertes Google TV

Dolby Vision®, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced und Filmmaker-Modus

Anti-RBE-Technologie zur Reduzierung des Regenbogeneffekts sowohl in 2D als auch in 3D

Kino-3D mit zwei mitgelieferten 3D-Brillen

80-W-Harman-Kardon-Lautsprecher mit Dolby Atmos

Projektionsverhältnis von 0,163:1

Ultrakurzdistanzprojektion bis zu 200 Zoll

Verfügbarkeit und Preise

Die AURA-3-Serie startet am 20. Oktober 2026 auf Kickstarter; exklusive Vorbestellungen sind ab sofort unter https://de.xgimi.com/products/aura-3-series-deposit-reservationmöglich. Durch eine Anzahlung von 50 US-Dollar können sich Kunden bereits vor Beginn der Kickstarter-Kampagne einen zusätzlichen Rabatt von 200 US-Dollar sichern und erhalten am 20. Oktober per E-Mail einen Launch-Link, um ihre Bestellung für die Ultrakurzdistanz-Projektoren der AURA-3-Serie auf Kickstarter abzuschließen.

Exklusive Kickstarter-Preise:

AURA 3 Max: $2,399

AURA 3 Pro: $2,199

Besuchen Sie XGIMI auf der IFA 2026

Neben der AURA 3-Serie können Besuchende auf der IFA auch Modelle der Titan Noir Serie, den neuesten Premium-Heimkino-Projektor von XGIMI, entdecken. Zusammen spiegeln diese Innovationen den kontinuierlichen Ausbau von XGIMI im Bereich immersiver Unterhaltung und intelligenter Technologie im Alltag wider.

Wann: 4. bis 8. September 2026

Ort: Halle 21, Stand H21-111, Messe Berlin

Weitere Informationen finden Sie unter xgimi.com.