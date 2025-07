Swiss University Sports

Zweimal Edelmetall für die Schweiz

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

3 Dokumente

Zweimal Edelmetall für die Schweiz in der Leichtathletik: Joceline Wind holt Gold über 1500m der Frauen und die 4x100m Frauenstaffel sprintet zu Silber an den FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025

Die Schweizer Leichtathletinnen haben am letzten Wettkampftag der World University Games in Rhein-Ruhr ein starkes Ausrufezeichen gesetzt: Joceline Wind sichert sich im 1500-Meter-Final der Frauen den Sieg und gewinnt Gold. Nur wenige Minuten später läuft das Schweizer 4x100-Meter-Team nur hauchdünn hinter Australien ins Ziel und erzielt Silber.

Joceline Wind dominiert das Rennen über 1500 Meter

Die Athletin kontrollierte das Tempo in einem taktisch geprägten Rennen und zeigte auf den letzten 200 Metern ihre ganze Klasse. Mit einer Zeit von 4:19.96 Minuten setzte sie sich knapp vor Amy Calvert (GBR, 4:20.18) und Kimberley May (NZL, 4:20.39) durch und freut sich damit verdient über die Goldmedaille.

Joceline reflektiert: «Ich habe mich während des Laufs extrem sicher gefühlt. Ich konnte das Tempo sehr gut mitgehen und wusste, dass ich am Ende noch Reserven haben werde. Ich freue mich sehr über die Goldmedaille».

Joceline Wind aus Sonceboz-Sombeval BE studiert Biomedizin und Sportwissenschaften an der Universität Fribourg.

Schweizer Sprint-Quartett mit Saisonbestleistung zu Silber

Nur eine Hundertstelsekunde fehlte zur Goldmedaille: Larissa Bertényi, Leonie Pointet, Iris Caligiuri und Soraya Becerra liefen in 43.47 Sekunden zur Silbermedaille in der 4x100-Meter-Staffel. Australien (43.46) entschied das Rennen knapp für sich, Deutschland (43.60) folgte auf Rang drei.

Das Team freut sich: «Wir sind stark ins Rennen gestartet. Die Stabübergaben haben reibungslos funktioniert und waren perfekt abgestimmt – das hat uns eine ideale Ausgangslage für den Schlusssprint verschafft. Auf den letzten 100 Metern haben wir nochmals alles aus uns herausgeholt und nehmen stolz die Silbermedaille mit nach Hause».

Larissa Bertényi aus Bern studiert Sport an der Berner Fachhochschule

Leonie Pointet aus Jongny (VD) studiert Physiotherapie an der HES-SO

Iris Caligiuri aus Lausanne studiert Politische Wissenschaften an der Universität Lausanne

Soraya Becerra aus Martigny (VS) studiert Soziale Arbeit an der HES-SO

Mit zwei Medaillen in einem Wettkampftag untermauern die Schweizer Leichtathletinnen ihre internationale Konkurrenzfähigkeit eindrücklich. Total ist es die fünfte Medaille in Leichtathletik für das Team Suisse. Insgesamt gewann die Schweizer Delegation 10 Medaillen in vier verschiedenen Sportarten an den World University Games, die mit dem heutigen Wettkampf zu Ende gehen. Ein historischer Erfolg für das Team Suisse, dass damit einen Rekord seit der ersten Teilnahme an der Sommer-Universiade in 1949 aufstellt. Vor zwei Jahren in Chengdu, China, hatte die Schweiz sieben Medaillen gewonnen.

Swiss University Sports Dufourstrasse 50 9000 St. Gallen

Phone +41 71 224 27 73 www.swissuniversitysports.ch