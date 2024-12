act entertainment ag

Marco Gianni - „Keine Ahnung, was hier los ist, aber ich will dabei sein“ | 18.12.25, Zürich + 19.12.25, Basel

Donnerstag, 18. Dezember 2025, Zürich – Volkshaus, Weisser Saal

Freitag, 19. Dezember 2025, Basel – Stadtcasino, Hans Huber Saal

Marco Gianni – der Newcomer Comedian des Jahres kommt in deine Stadt.

„Keine Ahnung, was hier los ist, aber ich will dabei sein“ - unter diesem Motto geht die neue Show des Social Media Stars an den Start und bringt Marco Gianni quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

„Keine Ahnung was hier los ist“ denkt er sich schon die ganze Zeit in den letzten vier Jahren, in denen er plötzlich fame wurde, Millionen Klicks und Follower bekam, in Fernsehshows auftrat und ausverkaufte Shows spielte. Die meisten kennen Marco schon von Social Media, wo er durch seine Videos bekannt wurde, in denen er die oberflächliche Welt der Influencer parodiert. Insgesamt 2 Millionen Menschen verfolgen dort mittlerweile sein Treiben. In seinem Bühnenprogramm legt der junge Entertainer noch eine Schippe drauf und widmet sich einer Vielzahl weiterer Themen, die ihn beschäftigen.

Sein Markenzeichen ist das slapstickhafte Auftreten auf der Bühne – er arbeitet mit Körpersprache und schlüpft so kurzerhand in immer wieder neue Persönlichkeiten. Sei es der Berliner Hipster, die Insta-Influencerin oder der spiessige deutsche Vater – niemand ist vor dem Humor des Menschentypen-Sezierers Gianni sicher. Mit seinem Humor trifft der Halb-Italiener den Nerv einer ganzen Generation.

