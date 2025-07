Swiss University Sports

Goldmedaille für die Schweiz

Goldmedaille für die Schweiz – Simon Wieland triumphiert im Speerwurf an den FISU World University Games

Simon Wieland holt im Speerwurf der Männer die erste Goldmedaille für das Team Suisse an den FISU World University Games 2025. Mit einer Weite von 79.33 Meter – seiner Saisonbestleistung – setzte sich der 23-Jährige souverän gegen die Konkurrenz durch. Den zweiten Platz belegt der Deutsche Nick Thumm mit 78.47 Metern vor dem Finne Topias Laine mit 75.96 Meter.

Wieland übernahm bereits mit seinem ersten Wurf die Führung – und gab diese nicht mehr ab. Terry McHugh, Coach von Simon Wieland, sagt nach dem Wettkampf: „Simon hat dies so verdient. Er hatte lange mit Verletzungen zu kämpfen, und umso schöner ist dieser Erfolg für ihn. Jetzt wird er mit seiner Familie feiern!“

Neben zwei Silbermedaillen in Leichtathletik und zwei Bronzemedaillen im Fechten der Männer und dem Teamwettkampf im Kunstturnen der Männer gewinnt das Team Suisse ihre fünfte Medaille an den FISU World University Games.

Simon Wieland, wohnhaft in Hinterkappelen (BE), studiert Wirtschaft an der Universität Bern.

