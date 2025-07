Stevie Awards Inc

Die Gewinner der „2025 Stevie® Awards for Great Employers" stehen fest

Fairfax, Va. (ots/PRNewswire)

Preisträger werden am 16. September in New York gefeiert

Die Gewinner der 2025 (und 10. jährlichen) Stevie® Awards for Great Employers wurden heute bekannt gegeben. Mit den Auszeichnungen werden die weltweit besten Arbeitgeber sowie HR-Profis, -Teams, -Leistungen sowie HR-bezogene Produkte und Lieferanten gewürdigt, die dazu beitragen, großartige Arbeitsplätze zu schaffen und zu fördern.

Zu den Organisationen mit fünf oder mehr Stevie-Auszeichnungen gehören: Bank of America, USA (14), DP DHL, weltweit (14), Globe Telecom, Philippinen (14), Tata Consultancy Services, weltweit (13), Cathay United Bank, Taiwan (12), Apexon, weltweit (11), IBM, weltweit (11), Enerjisa Enerji, Türkei (10), MGM China, Macao, China (10), PEGASUS AIRLINES, Türkei (10), pladis, Türkei (9), Allianz SE, Deutschland (8), Zenutna Holdings Corporation, Philippinen (8), DIMES, Türkei (7), Ooredoo, weltweit (7), PLDT and Smart, Philippinen (6), American Health Marketplace, USA (5), Benifex, Großbritannien (5), Eren Enerji, Türkei (5), Everise, USA (5), Gcash, Philippinen (5), HAVELSAN A.Ş., Türkei (5), Limak Cement, Türkei (5), Saman Bank, Iran (5), and Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkei (5).

Eine vollständige Liste der Gewinner nach Kategorien finden Sie unter https://www.StevieAwards.com/HR.

Die beiden Gewinner der Grand Trophy („Best of Show") des Wettbewerbs werden in der Woche vom 28. Juli bekannt gegeben.

Die Preisträger werden am Dienstag, den 16. September, im Rahmen einer Feier im Marriott Marquis Hotel in New York City geehrt. Karten sind ab sofort erhältlich. Die Präsentationen werden live übertragen.

Mehr als 1.000 Nominierungen von Organisationen aus 35 Ländern und Regionen wurden in diesem Jahr bewertet. Die Gewinner wurden anhand der Durchschnittsbewertungen von mehr als 115 Fachleuten aus aller Welt ermittelt, die als Juroren fungierten. Mit den „Stevie Awards for Great Employers" werden Leistungen in vielen Bereichen der Arbeitswelt ausgezeichnet. Die Kategorien sind:

Kategorien für den Arbeitgeber des Jahres (Employer of the Year)

HR-Leistungskategorien (HR Achievement Categories)

HR-Einzelkategorien (HR Individual Categories)

HR-Team-Kategorien (HR Team Categories)

Lösungsanbieter-Kategorien (Solution Provider Categories)

Lösungen, Implementierungen und Schulungsprogramme oder Medienkategorien (Solutions, Implementations, and Training Programs or Media Categories)

Vordenker-Kategorien (Thought Leadership Categories)

Die Stevie-Award-Platzierungen in den 31 Kategorien für den Arbeitgeber des Jahres wurden durch eine einzigartige Mischung aus Bewertungen der Jurymitglieder und mehr als 130.000 abgegebenen Stimmen aus einer öffentlichen Abstimmung ermittelt.

Die Preise werden von den Stevie Awards verliehen, die neun der weltweit führenden Preisverleihungsprogramme für Unternehmen veranstalten, darunter die renommierten International Business Awards® und American Business Awards®.

Informationen zu den Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in neun Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die deutschen Stevie Awards, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Technology Excellence und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Für die Stevie Awards gehen jedes Jahr mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus über 70 Ländern ein. Mit den Stevies werden Unternehmen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet. Weitere Informationen über die Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com.

