Wachter & Karbon IT-Consulting wird Teil der accompio Gruppe

Einbeck/Uelzen (ots)

Strategische Erweiterung der accompio Gruppe um Expertise in Software Testing, Quality Assurance und IT-Consulting für Großunternehmen

accompio erwirbt die Wachter & Karbon IT-Consulting GmbH & Co. KG.

Die bisherige Geschäftsführung um Maik Karbon und Armin Wachter wird durch Thomas Jähnig ergänzt.

Durch die Akquisition baut die accompio Gruppe ihre Groß- und Konzernkundenbasis aus und stärkt ihre Services im Bereich Application Performance Management.

Der Erwerb von Wachter & Karbon wurde durch die EOS Partners GmbH unterstützt, einen auf mittelständische Unternehmen spezialisierten Private-Equity-Investor.

Die accompio Gruppe hat zum 01. Januar 2026 die Wachter & Karbon IT-Consulting GmbH & Co. KG vollständig erworben. Mit dem Erwerb der Wachter & Karbon verstärkt die Gruppe ihre Kompetenzen im Bereich Application Performance Management.

Wachter & Karbon mit Sitz in Uelzen hat sich seit der Gründung im Jahr 2006 zu einem etablierten Anbieter hochspezialisierter IT-Dienstleistungen für Großkunden in Deutschland und Österreich entwickelt. Das Unternehmen begleitet seine Kunden als ganzheitlicher Partner bei der Umsetzung anspruchsvoller IT-Projekte in den Bereichen Performance Quality Management und Business Service Management - von der Know-how-Vermittlung über die projektbegleitende Unterstützung bis hin zur Projektsteuerung.

Maik Karbon und Armin Wachter werden die Geschäftsführung künftig gemeinsam mit Thomas Jähnig fortführen, der als Geschäftsführer der accompio PrimeTec GmbH bereits Enterprise- und Konzernkunden im Bereich Application Performance Management begleitet.

"Die Zusammenarbeit mit accompio ist für uns eine tolle Chance. Wir teilen die gleiche Vorstellung von exzellenten IT-Services und die Begeisterung dafür, technisches Know-how mit hochgradiger Zuverlässigkeit zu verbinden", so Maik Karbon, Geschäftsführer von Wachter & Karbon.

Armin Wachter, Mitgründer und Geschäftsführer, ergänzt: "Mit der Übernahme durch accompio haben wir eine zukunftsorientierte Nachfolgelösung für Wachter & Karbon gefunden. Die Einbindung in die accompio Gruppe ermöglicht es uns insbesondere, unsere Kompetenzen in den Bereichen Application Performance Management und Performance Quality Management gezielt zusammenzuführen und diese in Begleitung mit einem erweiterten Schulungsangebot einer deutlich größeren Kundenbasis zugänglich zu machen. Gleichzeitig profitieren wir von zusätzlicher Vertriebs- und Marketingkraft, erweiterten Ressourcen und einem breiteren Leistungsportfolio - zum Vorteil unserer Kunden und mit nachhaltigen Perspektiven für unsere Mitarbeitenden."

Mit dem Erwerb von Wachter & Karbon begrüßt accompio 16 hochqualifizierte und engagierte Kolleginnen und Kollegen, die eine Fülle an Know-how und Erfahrung in die accompio einbringen. Diese Verstärkung wird nicht nur die Kompetenzen und Kapazitäten der accompio weiter ausbauen, sondern eröffnet der bisherigen Wachter & Karbon-Belegschaft auch neue Chancen und Perspektiven innerhalb einer expandierenden Unternehmensgruppe.

Thomas Jähnig, Geschäftsführer der accompio PrimeTec GmbH, äußert sich wie folgt: "Wir heißen Wachter & Karbon bei uns in der Gruppe herzlich willkommen und freuen uns auf unsere neuen, hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Mit Wachter & Karbon verstärken wir unsere Expertise im Bereich Application Performance Management für Enterprise-Kunden - ein Perfect Match sozusagen - von dem unsere gemeinsame Kundenbasis profitieren wird."

Wachter & Karbon IT-Consulting

Die Wachter & Karbon IT-Consulting wurde 2006 gegründet und bietet Unternehmen hochspezialisierte Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Performance Quality Management und Business Service Management. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit einem ganzheitlichen Ansatz, der von der Know-how-Vermittlung bis zur vollständigen Projektsteuerung reicht. Wachter & Karbon bietet Kunden praxisorientierte Beratung und die erfolgreiche Umsetzung komplexer IT-Projekte. Weitere Informationen: wwww.wachter-karbon.com

EOS Partners

Unterstützt wird die Akquisition von Wachter & Karbon durch die accompio GmbH von EOS Partners, einem auf Mittelstandsunternehmen ausgerichteten Private-Equity-Unternehmen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die accompio Gruppe langfristig als führenden IT-Dienstleister auf dem DACH-Markt zu etablieren. Diesen Weg unterstützt EOS Partners mit strategischem Know-how und einem umfangreichen Branchennetzwerk. Weitere Informationen: www.eoscp.com

accompio GmbH

accompio vereint eine wachsende Anzahl etablierter IT-Dienstleister unter einer starken Marke. Als führender Managed Security Service Provider im DACH-Raum bietet accompio ein breites Serviceportfolio mit Schwerpunkten in IT-Sicherheit, Cloud-Lösungen, Application Performance Management, digitaler Transformation und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Durch die Bündelung von Kompetenzen innerhalb der Gruppe schafft accompio eine größere Schlagkraft im IT-Markt und erweitert kontinuierlich ihr Leistungsspektrum. Mit etwa 700 IT-Expertinnen und Experten entwickelt accompio innovative und sichere IT-Strategien für den langfristigen Unternehmenserfolg ihrer Kunden - an insgesamt 19 Standorten in Deutschland, Österreich, Ungarn und Bulgarien. Weitere Informationen: www.accompio.com