Front Row

Front Row erwirbt die führende Shopify-Agentur BIA (Build in Amsterdam) und baut damit die globale Handelsplattform aus

New York (ots/PRNewswire)

Die strategische Übernahme stärkt die globale Präsenz und das Serviceangebot von Front Row und ebnet den Weg für eine Full-Service-Connected-Commerce-Plattform für Marken

Front Row, eine E-Commerce-Agentur und ein Wachstumsbeschleuniger, der führenden globalen Marken Full-Service-Dienstleistungen in den Bereichen Marktplatzmanagement, digitales Marketing und Einzelhandelsmedien anbietet, gab heute die Übernahme von Build in Amsterdam bekannt, einer preisgekrönten Shopify-Design- und Entwicklungsagentur, die digitale Flagship-Stores für Premium- und Luxusmarken in den Bereichen Mode und Lifestyle erstellt.

Mit dieser Übernahme ist Front Row nun einzigartig positioniert, um nahtlose Handelslösungen für die gesamte Customer Journey zu liefern, die seit langem bestehende Fragmentierung im D2C-Bereich zu überwinden und Marken weltweit ein schnelleres, effektiveres Wachstum zu ermöglichen. Marken können nun mit einem einzigen Partner zusammenarbeiten, der sie durch den gesamten E-Commerce-Prozess begleitet, von der Strategie und dem Design über die Webentwicklung und kontinuierliche Optimierung bis hin zur Omnichannel-Exzellenz. Build in Amsterdam bringt auch einen beeindruckenden Kundenstamm mit, darunter Mammut, Polaroid und Suitsupply.

„Bei Front Row bauen wir eine vernetzte Handelsplattform auf, die Strategie, Technologie und Kreativität zusammenbringt, um das E-Commerce-Wachstum für die führenden Marken von heute anzukurbeln", sagt Yuriy Boykiv, Geschäftsführer von Front Row. „Die Aufnahme der erstklassigen Shopify- und Design-Fähigkeiten von Build in Amsterdam stärkt unsere Möglichkeiten, digitale Erlebnisse zu starten, zu skalieren und zu optimieren. Ihre kreative und technische Exzellenz ist die perfekte Ergänzung zu unserem digitalen Full-Funnel-Marketing- und Marktplatz-Angebot und hilft Marken, sich abzuheben, mehr zu konvertieren und schneller zu wachsen."

Diese Übernahme erweitert nicht nur die kreativen und Shopify-Fähigkeiten von Front Row, sondern stärkt auch die globale Präsenz des Unternehmens mit verstärkten Aktivitäten in wichtigen Märkten in Nordamerika und Europa, einschließlich der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz). Sie vereint auch strategische Beratung, digitales Branding, Webentwicklung, Leistungsoptimierung und Customer Lifecycle Management unter einem Dach.

„Bei Build in Amsterdam hatten wir immer den Traum, eine globale Full-Service-Agentur für E-Commerce und Branding zu werden. Mit dem Beitritt zu Front Row machen wir einen großen Schritt hin zur Verwirklichung unseres Traums", so Daan Klaver, Mitbegründer und Kreativdirektor von Build in Amsterdam. „Durch die Kombination unserer Dienstleistungen schaffen wir ein einzigartiges Angebot in dieser sich schnell verändernden E-Commerce-Landschaft."

Mit dem Modell der wiederkehrenden Einnahmen von Build in Amsterdam unterstreicht die Partnerschaft das gemeinsame Engagement für langfristigen Kundenerfolg und erstklassigen Service. Für Marken bedeutet dies weniger Lieferantenbeziehungen, eine konsistentere Ausführung und einen Partner, der den gesamten Bogen des digitalen Wachstums versteht.

Informationen zu Front Row

Front Row ist ein führender Accelerator und eine Marketingagentur, die Marken dabei hilft, ihr E-Commerce-Wachstum zu maximieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in San Diego, Hamburg und Bratislava. Wir nutzen unsere eigene Technologie Catapult und robuste Fähigkeiten, um Marken auf globaler Ebene zu entwickeln, zu vermarkten, zu vertreiben und zu skalieren.

Unser Fachwissen reicht von strategischem Markenaufbau über Omnichannel-Exzellenz, internationale Marktexpansion, Erstellung überzeugender Inhalte und Logistik bis hin zu innovativem Design und Branding. Wir sorgen für ein solides Marktplatzwachstum, nahtloses E-Commerce-Management, zielgerichtetes digitales Marketing und umsetzbare Geschäftsinformationen. Branchenführer wie OUAI, Essity, Wella und Tatcha vertrauen auf uns und wir ermöglichen es Marken, ihr volles Potenzial in der Welt des E-Commerce auszuschöpfen.

Informationen zu Build in Amsterdam

Build in Amsterdam ist eine führende digitale Agentur, die sich auf Branding und die Entwicklung digitaler Flagship-Stores auf der Shopify-Plattform spezialisiert hat. Mit einer Philosophie, die sich auf emotionsgesteuertes Design und logische Umsetzung konzentriert, hat sich das Unternehmen seit über einem Jahrzehnt als Branchenmaßstab etabliert. Ihr integrierter Ansatz vereint Strategie, Branding und Technologie unter einem Dach und gewährleistet eine sorgfältige Kontrolle über jedes Detail ihrer Arbeit. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es ihnen, emotionale digitale Erlebnisse zu schaffen, die auf einem soliden technischen Fundament aufbauen und immer wieder neue Standards in der Branche setzen. Der Kern ihres Erfolges liegt in ihrem unerschütterlichen Ethos: „Wir bauen. Wir führen. Wir kümmern uns. Wir hören nie auf."

Frontrowgroup@kwtglobal.com