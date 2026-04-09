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Innomotics beschleunigt die Elektrifizierung und Effizienz in Rechenzentren der nächsten Generation

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Nürnberg (ots)

Innomotics erweitert sein Portfolio an hocheffizienten Motor-, Antriebs- und Generatorsystemen für Hyperscale- und KI-optimierte Rechenzentren

Innomotics beschleunigt die Elektrifizierung und Effizienz geschäftskritischer Infrastrukturen für Kühlung, Energieversorgung und Sicherheit

Lösungen bieten erhebliche operative, ökologische und wirtschaftliche Vorteile für Betreiber angesichts steigender Leistungsdichten und Kühlanforderungen

Unterstützt die globale Digitalisierung sowie den Übergang zu nachhaltigen und resilienten Rechenzentrumsökosystemen

Innomotics, ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und Großantriebssystemen, stärkt seine Rolle als strategischer Partner für die schnell wachsende Rechenzentrumsbranche.

Da künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing einen beispiellosen Anstieg von Leistungsdichte, Kühlbedarf und Energieverbrauch vorantreiben, erweitert Innomotics sein Portfolio an hocheffizienten Motoren, Mittelspannungsantrieben und Generatorsystemen, die speziell für geschäftskritische Rechenzentrumsumgebungen ausgelegt sind.

Der globale Rechenzentrumsmarkt tritt in eine bedeutende Investitionsphase ein: Bis 2030 werden Investitionen von bis zu 3 Billionen US-Dollar erwartet. Der Strombedarf soll von rund 415 TWh im Jahr 2024 auf nahezu 945 TWh bis 2030 steigen. Bereits heute benötigen KI-Racks 40–100 kW pro Rack, während Systeme der nächsten Generation 130 kW überschreiten. Allein die Kühlung macht bis zu 40 % des gesamten Energieverbrauchs aus, und rund 55 % der eingesetzten Energie werden letztlich in Wärme umgewandelt – ein klarer Hinweis auf den Bedarf an hoch effizienten Infrastrukturlösungen.

Innomotics bietet ein umfassendes Portfolio an Hoch- und Niederspannungsmotoren, Mittelspannungsantrieben sowie Hochspannungsgeneratoren, die einen zuverlässigen und effizienten Betrieb von Kühlsystemen, Energieerzeugung, USV-Anlagen und Sicherheitsinfrastruktur gewährleisten. Die Systeme sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und ermöglichen eine präzise Lastregelung, hohe Energieeffizienz und maximale Verfügbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.

Hocheffiziente Motoren und drehzahlvariable Antriebe senken Betriebskosten, steigern die Energieeffizienz und erhöhen die Systemzuverlässigkeit. Gleichzeitig schützen geringe Oberschwingungen und hohe Netzqualität sensible Anlagen, während robuste und langlebige Komponenten einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb sicherstellen.

Michael Reichle, CEO von Innomotics, betont: „Rechenzentren werden zum Rückgrat der globalen digitalen Wirtschaft. Ihre Infrastruktur muss mit derselben Sorgfalt entwickelt werden wie leistungsstarke Industrieanlagen. Unsere Vision ist es, der führende Partner für zuverlässige und effiziente Rechenzentrumsinfrastruktur zu sein und Betreibern maximale Verfügbarkeit in zunehmend komplexen und leistungsdichten Umgebungen zu ermöglichen.“

Er ergänzt: „Betreiber stehen vor der Herausforderung, Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Mit unseren hocheffizienten Motoren, Antrieben und Generatorsystemen helfen wir unseren Kunden, den Energieverbrauch zu senken, die Stromqualität zu verbessern und die für den 24/7-Betrieb erforderliche Zuverlässigkeit sicherzustellen. So unterstützen wir die nächste, durch KI getriebene Wachstumswelle.“

Weitere Materialien zu Rechenzentren:

Innomotics Rechenzentren Portfolio

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