Nordic Semiconductor akquiriert Memfault und führt die erste vollständige Chip-to-Cloud-Plattform für das Lebenszyklusmanagement vernetzter Produkte ein.

Das Unternehmen ist das erste Halbleiterunternehmen, das erstklassige Hardware, Software und Cloud-Services kombiniert und damit die Entwicklung, Bereitstellung und Aktualisierung vernetzter Produkte revolutioniert, um den sich schnell ändernden Anforderungen und der zunehmenden Komplexität von Software gerecht zu werden.

Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter von energiesparenden Lösungen für die drahtlose Vernetzung, gibt heute die Akquisition seines langjährigen Partners Memfault Inc. bekannt, dem marktführenden Anbieter einer Cloud-Plattform für die großflächige Bereitstellung vernetzter Produkte. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Nordic dar – vom Hardware-Lieferanten zum Komplettlösungsanbieter.

Nordic bietet nun eine umfassende Plattform, die die Entwicklung vereinfacht und die Markteinführung beschleunigt. Während des gesamten Produktlebenszyklus verbessern kontinuierliche Software-Upgrades die Sicherheit, Leistung, den Stromverbrauch und die Funktionalität der Produkte im Einsatz. So können sich Kunden auf Innovationen konzentrieren – ohne sich mit fragmentierten und komplexen IoT-Ökosystemen auseinandersetzen zu müssen.

Förderung der Produktentwicklung durch Einfachheit und Skalierung

Memfault hat sich als führender Plattformanbieter für Geräteüberwachung und -verwaltung sowie sichere Over-the-Air-Software-Updates (OTA) etabliert, um höchste Gerätezuverlässigkeit ohne Rücksendungen zu gewährleisten. Es wird von einer wachsenden Entwickler-Community und zahlreichen Kunden für die Überwachung, Wartung und Skalierung vernetzter Produkte geschätzt. Nordic wird die Fähigkeiten von Memfault in sein gesamtes Produktportfolio und in seine bestehende nRF Cloud-Serviceplattform integrieren und so eine deutlich leistungsfähigere Lösung schaffen.

Die Zukunft innovativer vernetzter Produkte gestalten

„Diese Akquisition ist eine Absichtserklärung", erklärte Vegard Wollan, CEO von Nordic Semiconductor. „Gemeinsam ermöglichen wir Tausenden von Kunden die kontinuierliche Interaktion mit Millionen von Geräten im Feld."

„Wir setzen einen neuen Standard in der globalen Halbleiterlandschaft für die Integration von Hardware, Software, Tools und Dienstleistungen. Durch die Kombination der extrem stromsparenden drahtlosen Konnektivitätslösungen von Nordic mit den Cloud-Diensten von Memfault können wir die Entwicklung, Wartung und Verbesserung vernetzter Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg schneller, einfacher und sicherer gestalten", ergänzt Wollan.

„Die erstklassigen System-on-Chip-Lösungen von Nordic bilden in Kombination mit der Cloud-Plattform von Memfault eine unübertroffene Full-Stack-Lösung für vernetzte Produkte", erklärte François Baldassari, CEO von Memfault. „Unser gemeinsames Ziel ist einfach: Wir ermöglichen unseren Kunden und Ingenieuren, innovativ zu sein, während die Plattform Zuverlässigkeit und Einblicke für Millionen von Produkten im Einsatz gewährleistet."

Stärkung der KI- und Sicherheitslösungen von Nordic

Diese Akquisition stärkt die Führungsposition von Nordic Semiconductor bei der Erfüllung aktueller und zukünftiger Marktanforderungen. Da IoT-Knoten durch Edge-KI immer intelligenter werden und sich Sicherheitsstandards im Rahmen von Vorschriften wie dem EU Cyber Resilience Act weiterentwickeln, werden die Software- und Cloud-Services von Nordic Produktentwicklern umfassende Tools an die Hand geben, um den Erwartungen der Branche und den gesetzlichen Anforderungen stets einen Schritt voraus zu sein.

Verpflichtung zu Kontinuität und Kundenvertrauen

Nordic und Memfault haben eine breite Basis gemeinsamer Kunden und gemeinsamer Märkte. Nordic hat sich dazu verpflichtet, alle Hersteller von IoT-Geräten – einschließlich aller bestehenden Memfault-Kunden – unabhängig von ihrer Hardware-Auswahl zu unterstützen. Die Memfault-Plattform wird sich weiterentwickeln, mit weiteren Verbesserungen und Investitionen in die Hardware-Integration, das Gerätemanagement und fortschrittliche KI-Funktionen.

Diese Akquisition unterstreicht das Engagement von Nordic für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis. Die neuen Softwaredienste von Nordic vereinfachen die Abläufe und bieten einen Mehrwert für Tausende von Kunden, die sich nun auf Produktinnovationen konzentrieren können. Diese Lösung verkürzt die Markteinführungszeit, senkt die Betriebskosten und ermöglicht es unseren Kunden, ihre vernetzten Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg effektiv zu verwalten.

Informationen zu Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor ist ein weltweit führender Anbieter von energiesparenden drahtlosen Verbindungslösungen für intelligente, vernetzte Produkte. Von der Hardware bis zur Cloud ermöglicht Nordic Marken die Entwicklung leistungsstarker Geräte mit extrem niedrigem Stromverbrauch für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen und industrielle Automatisierung. www.nordicsemi.com

Informationen zu Memfault

Memfault ist eine führende Cloud-Plattform für die Überwachung eingebetteter Geräte und für Over-the-Air (OTA), die speziell entwickelt wurde, um Hardware-Unternehmen dabei zu unterstützen, bessere Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Gerätehersteller aus den Bereichen Konsumgüter, Industrie und Medizin vertrauen auf Memfault, um Millionen von IoT- und Edge-Geräten in großem Umfang zu überwachen, zu aktualisieren und kontinuierlich zu verbessern.

