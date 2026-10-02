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Neuer Zusammenschluss der Reise- und Luftfahrtbranche fordert EU-Rahmen für sichere und nahtlose biometrische Reisen

Der „Digitale Omnibus“ soll das europäische Regelwerk für digitale Technologien vereinfachen

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Courbevoie, Frankreich (ots)

ACI EUROPE, Amadeus, IATA, IDEMIA Public Security und SITA, führende Unternehmen und Akteure der Luftfahrt- und Reisebranche, haben die „Responsible Biometrics Travel Industry Coalition“ gegründet. Gemeinsam fordern sie EU-Entscheidungsträger dazu auf, sich für eine faire Regelung einzusetzen, die Reisenden eine effizientere und komfortablere Reise ermöglicht und zugleich einen hohen Schutz bei der verantwortungsvollen Nutzung biometrischer Technologien gewährleistet.

Der sogenannte „Digital Omnibus“ soll das europäische Regelwerk für digitale Technologien vereinfachen, Innovationen fördern und die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken. Gleichzeitig sollen hohe Standards beim Datenschutz und bei der Cybersicherheit gewahrt bleiben. Der Gesetzgebungsvorschlag könnte jedoch unbeabsichtigte Einschränkungen für die freiwillige Nutzung biometrischer Technologien durch Passagiere in ganz Europa mit sich bringen. Daher appelliert die „Responsible Biometrics Travel Industry Coalition“ an politische Entscheidungsträger, sicherzustellen, dass der „Digital Omnibus“ die Wahlfreiheit der Passagiere bewahrt und ihnen die Vorteile der Biometrie ermöglicht.

Biometrie ermöglicht reibungsloses und effizientes Reisen

Biometrische Verfahren ermöglichen eine reibungslosere Abfertigung der Passagiere und bieten zugleich erhebliche operative Vorteile für Flughäfen und Fluggesellschaften. Durch die Reduzierung wiederholter manueller Dokumentenkontrollen erhöht die biometrische Verifizierung die Durchsatzleistung, verbessert den Passagierfluss und hilft Flughäfen, die bestehende Terminalinfrastruktur effizienter zu nutzen. So kann sich das Personal stärker auf Passagiere konzentrieren, die Unterstützung oder zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen.

Diese Vorteile stärken die Wettbewerbsfähigkeit Europas, indem sie effiziente, gut vernetzte Flughäfen und Innovationen in den Reise- und Technologiesektoren fördern. Ein klarer regulatorischer Rahmen kann weitere Investitionen fördern und europäischen Technologieunternehmen ermöglichen, vertrauenswürdige Lösungen auf ihrem Heimatmarkt zu entwickeln und zu skalieren.

Um das volle Potenzial der Biometrie im europäischen Luftverkehr zu erschließen, fordert der Zusammenschluss neue technologieneutrale Regeln, die die freiwillige Nutzung biometrischer Daten – sofern entsprechende Schutzmaßnahmen vorhanden sind – erlauben und den Fahrgästen nicht-biometrische Alternativen bieten.

Wahlfreiheit und Schutz der Privatsphäre von Passagieren

ACI EUROPE, Amadeus, IATA, IDEMIA Public Security und SITA sind der festen Überzeugung, dass die Vorteile der Biometrie mit dem konsequenten Schutz der Privatsphäre der Passagiere

einhergehen sollten. Passagiere sollen jederzeit entscheiden können, ob sie ihre Daten weitergeben möchten oder diese gelöscht werden sollen. Laut der Global Passenger Survey der IATA waren 74 % der befragten Reisenden bereit, biometrische Daten anstelle eines Reisepasses oder einer Bordkarte zu teilen. Der Einsatz biometrischer Lösungen sollte jedoch freiwillig, sicher und auf die jeweilige Reise beschränkt sein.

„Advancing Responsible Biometrics in Europe“

Das Manifest "Advancing Responsible Biometrics in Europe" skizziert einen evidenzbasierten Ansatz für biometrische Technologien in Europa. Ziel ist es, den öffentlich-privaten Dialog über Biometrie zu unterstützen und so dabei zu helfen, auf die steigenden Passagierzahlen und begrenzten Flughafenkapazitäten zu reagieren. Gleichzeitig soll damit die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Transport- und Tourismussektoren gestärkt werden.1

Darüber hinaus setzt sich der Zusammenschluss für mehr rechtliche Klarheit bei der Nutzung biometrischer Daten ein, um einen verantwortungsvollen Einsatz solcher Technologien zu erleichtern und deren Vorteile für Reisende nutzbar zu machen.

ACI EUROPE, Amadeus, IATA, IDEMIA Public Security und SITA bündeln ihr Fachwissen aus dem gesamten Reiseökosystem, um praktische Einblicke zu liefern und mit politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden in Kontakt zu treten. Sie sind der Ansicht, dass die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen Industrie und öffentlichen Behörden unerlässlich sein wird, um die hohen europäischen Datenschutz- und Grundrechte zu wahren und gleichzeitig zukünftige Innovationen im Reisebereich zu ermöglichen:

"EU-Politikerinnen und EU-Politiker haben die Möglichkeit, Europa weltweit an die Spitze bei der biometrischen Regulierung zu bringen. Die Vorteile der neuesten Technologien sind klar: Sie können die Privatsphäre der Passagierdaten schützen und einen reibungsloseren und effizienteren Reiseprozess ermöglichen. Dies wird die Wettbewerbsfähigkeit der Region insgesamt stärken. Gleichzeitig sollten biometrische Reisen stets auf der Passagierwahl und freiwilliger Teilnahme basieren. Das neue Manifest festigt die Verpflichtungen der Branche für einen verantwortungsvollen Umgang mit Biometrie und stellt einen regulatorischen Aufruf zur Verabschiedung von Regeln dar, die eine sichere und nahtlose Zukunft für die mehr als eine Milliarde europäischen Flugreisenden pro Jahr ermöglichen", so der Zusammenschluss.

Zum Zusammenschluss gehören leitende Vertreterinnen und Vertreter jeder Mitgliedsorganisation: Olivier Jankovec, Generaldirektor, ACI EUROPE; Fernando Cuesta, Senior Vice President, Industry Affairs Global Development, Amadeus; Thomas Reynaert, Senior Vice President, External Affairs, IATA; Lisa Shoemaker, Senior Vice President, Corporate Relations, IDEMIA Public Security; Pedro Alves, Senior Vice President, Borders, SITA.

Weitere Informationen: Advancing Responsible Biometrics in Europe

Über ACI EUROPE

ACI EUROPE ist die europäische Region des Airports Council International, dem einzigen globalen Handelsverband für Flughäfen. Wir vertreten über 600 Flughäfen in 55 Ländern. Unsere Mitglieder ermöglichen über 95 % des kommerziellen Flugverkehrs in Europa. Der Luftverkehr unterstützt 14 Millionen Arbeitsplätze und generiert 851 Milliarden Euro an europäischer Wirtschaftsaktivität (5 % des BIP). Als Reaktion auf den Klimanotstand verpflichteten sich unsere Mitglieder im Juni 2019, bis 2050 Netto-Null-CO2-Emissionen für ihre Kontrolle zu erreichen, ohne Ausgleich. Mit Sitz in Brüssel führen und bedienen wir die europäische Flughafenbranche und pflegen enge Verbindungen zu anderen ACI-Regionen weltweit. Weitere Informationen unter: www.aci-europe.org

Über Amadeus

Amadeus verbessert das Reiseerlebnis für alle, überall, indem er Innovation, Partnerschaften und Verantwortung gegenüber Menschen, Orten und dem Planeten inspiriert. Amadeus integriert innovative und transformative Technologien – von künstlicher Intelligenz und Cloud Computing bis hin zu Biometrie und fortschrittlichen Datenfähigkeiten – nahtlos und in großem Maßstab im gesamten Reiseökosystem. Als eingebettete und neutrale Ausführungsebene orchestrieren wir das KI-gestützte Reise-Ökosystem, um das Reisen intelligenter zu gestalten. Indem wir Lieferanten, Verkäufer und digitale Assistenten mit vertrauenswürdigen, dynamischen Reisedaten verbinden, verstärkt und verbessert KI die Amadeus-Plattform. Weitere Informationen unter: www.amadeus.com

Über die IATA

Die International Air Transport Association (IATA) ist der Branchenverband der weltweiten Fluggesellschaften und vertritt über 370 Fluggesellschaften, die etwa 85 % des weltweiten Luftverkehrs ausmachen. Wir unterstützen viele Bereiche der Luftfahrtaktivitäten und helfen dabei, Branchenpolitik zu kritischen Luftfahrtfragen zu formulieren. Die Mission der IATA ist es, die Fluggesellschaftsbranche zu repräsentieren, zu führen und zu dienen. Weitere Informationen unter: www.iata.org

Über die IDEMIA Gruppe

Die IDEMIA Group ist weltweit führend im Technologiebereich mit mehr als 12.500 Mitarbeitern. Ihre beiden marktführenden Abteilungen liefern geschäftskritische Lösungen, die Interaktionen im physischen und digitalen Bereich vereinfachen und sichern:

IDEMIA Secure Transactions (IST) ist der führende Technologieanbieter, der es sicherer und einfacher macht, zu bezahlen und sich zu vernetzen. Mit unvergleichlicher Expertise in Kryptographie und Berechtigungsausgabe wird IST von über 2000 Finanzinstituten, Mobilfunkanbietern, Automobilherstellern und IoT-Anbietern weltweit vertraut. Täglich sichert IST Milliarden wichtiger Transaktionen und sorgt so für höchsten Datenschutz und Komfort.

IDEMIA Public Security (IPS) ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von staatlichen und sicheren biometrischen Lösungen für 600 staatliche, staatliche und bundesstaatliche Behörden. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in biometrischen Technologien ermöglicht IPS sicherere, reibungslosere und fairere Wege zur sicheren Reise sowie zum Schutz von Bürgern.

Weitere Informationen unter: www.idemia.com

Über SITA

Als technologischer Motor der Luftfahrtindustrie gestaltet SITA das Reisen per Flugzeug sicherer, einfacher und nachhaltiger. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig. Rund 2.500 Kunden setzen an über 1.000 Flughäfen und in rund 19.600 Flugzeugen auf die Technologie von SITA. Das Unternehmen unterstützt über 70 Regierungen dabei, sichere Grenzen und reibungsloses Reisen zu vereinen. SITA verwaltet 45-50 % des branchenweiten Datenaustauschs und sorgt damit für ein hochkomplexes, globales, zuverlässiges Netzwerk. SITA verändert sich dynamisch: Von fortschrittlichem Self-Service und Betriebssteuerung über Flughafendesign bis hin zu digitalen Grenzen gestaltet das Unternehmen die nächste Reisegeneration – unterstützt durch Akquisitionen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Darüber hinaus expandiert SITA mit Initiativen wie SmartSea in die Bereiche der Kreuzfahrt, der Bahn und des urbanen Luftverkehrs. Im Rahmen seiner ambitionierten Klimastrategie reduziert SITA jährlich die Emissionen um 4,2 % und strebt bis 2050 eine Netto-Null-Quote an. Die wissenschaftlich basierten Ziele sind vom SBTi validiert. Das Portfolio hilft Kunden zudem, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Weitere Informationen unter: www.sita.aero