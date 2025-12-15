SITA

Reisebranche aufgefordert aufgrund zunehmender Cyberangriffe Digitalisierung zu beschleunigen

SITA richtet eindringlichen Appell an die Branche, in Resilienz zu investieren und sie zu priorisieren

Bild-Infos

Download

GENF (ots)

SITA richtet eindringlichen Appell an die Branche, in Resilienz zu investieren und sie zu priorisieren

Die Luftfahrt- und die gesamte Reisebranche befinden sich an einem kritischen Wendepunkt, da ältere IT-Systeme Schwierigkeiten haben, den Anforderungen steigender Passagierzahlen und zunehmender Cyberbedrohungen gerecht zu werden.

Um Betrieb und Reputation zu schützen, muss der Sektor dringend sichere, skalierbare und cloud-native Infrastrukturen einführen, die betriebliche Resilienz gewährleisten und sensible Daten schützen, so Martin Smillie, Senior Vice President, Communications and Data Exchange bei SITA. Seine Aussagen erfolgen anlässlich der Veröffentlichung eines detaillierten White Papers über die Vorteile von SITA Connect Go, das hier zu finden ist.

Cybersicherheit hat sich laut dem Bericht SITA Air Transport IT Insights als eine der obersten Prioritäten für Fluggesellschaften und Flughäfen herauskristallisiert. Er zeigt, dass 66 % der Fluggesellschaften und 73 % der Flughäfen Cybersicherheit zu ihren drei wichtigsten Fokusbereichen zählen - ein Hinweis auf die dringende Notwendigkeit, kritische Systeme und Passagierdaten inmitten zunehmender digitaler Bedrohungen zu schützen.

Dieser Anstieg des Bewusstseins für Cybersicherheit spiegelt mehr als nur strategische Weitsicht wider - er ist eine Reaktion auf das wachsende finanzielle Risiko. Die Erkenntnisse von SITA stehen im Einklang mit Daten von IBM, die die durchschnittlichen Kosten einer Sicherheitsverletzung bei großen, globalen Unternehmen auf 4,44 Millionen US-Dollar schätzen.

Smillie sagt, dass die Branche angesichts zunehmend komplexer und kostspieliger Bedrohungen entschlossen handeln müsse, um ihr digitales Rückgrat zu stärken. Diese Transformation beginne in der Regel mit der Modernisierung der IT-Infrastruktur, der Migration zu cloud-nativen Plattformen und der Einführung von Secure Access Service Edge (SASE)-basierten Netzwerken - die mehrere Schutzschichten, erhöhte Transparenz und beschleunigte Reaktionsfähigkeit bei Vorfällen bieten.

Er erklärt: "Die Agilität, Flexibilität und Resilienz aufzubauen, die notwendig sind, um in einem dynamischen globalen Umfeld zu gedeihen, muss von einer mutigen Vision begleitet sein, Cybersicherheit in das Fundament der Unternehmensstrategie einzubetten. Sicherheit kann nicht länger auf eine Back-Office-Funktion reduziert oder als reaktive Schutzmaßnahme betrachtet werden. Sie muss eine strategische Priorität sein, die jede Entscheidung beeinflusst - von Investitionen in Infrastruktur und digitale Transformation bis hin zu Kundenerlebnis und Betriebskontinuität. Resilienz bedeutet nicht nur, Störungen zu überstehen; es geht darum, sie vorherzusehen, sich schnell anzupassen und durch intelligente und skalierbare Systeme gestärkt daraus hervorzugehen."

Lösungen wie SITA Connect Go verkörpern diese Transformation und Denkweise. Speziell für die Luftverkehrsbranche entwickelt, bietet sie sichere, cloud-native Konnektivität, die Netzwerkarchitekturen vereinfacht, die Betriebszeit erhöht, indem Systeme ohne Unterbrechung funktionieren, und die betriebliche Komplexität reduziert. SITA Connect Go stärkt die Kerninfrastruktur und ermöglicht nahtlose Abläufe sowohl an Flughäfen als auch außerhalb.

"Die Passagiernachfrage steigt, die Flughäfen werden voller, und der Druck, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu operieren, war noch nie größer", sagte Smillie. "Die Transformation der Netzwerkinfrastruktur ist geschäftskritisch geworden, um sicherzustellen, dass Fluggesellschaften die Geschwindigkeit, Resilienz und Agilität haben, die sie benötigen, um mit dem Marktwachstum und den steigenden Erwartungen der Reisenden Schritt zu halten."

Die gesamten IT-Ausgaben der Branche werden laut SITA's Insight-Befragung voraussichtlich erheblich steigen - auf 37 Milliarden US-Dollar für Fluggesellschaften und 9 Milliarden US-Dollar für Flughäfen im Jahr 2024.

Smillie ergänzt: "Diese Investitionen spiegeln ein breiteres Engagement für Innovation wider, wobei Biometrie, künstliche Intelligenz (KI) und nachhaltige IT-Lösungen das Passagiererlebnis prägen und die betriebliche Effizienz steigern. Aber Innovation muss auf einem Fundament aus Sicherheit aufgebaut sein. Da Cyberangriffe in Häufigkeit und Komplexität zunehmen, müssen die Luftfahrt- und die Reisebranche ihre Resilienz verdoppeln - beginnend mit einer Infrastruktur, die intelligent ist und sich weiterentwickeln kann."

SITA Connect Go kann den Betrieb zukunftssicher machen. Durch die Ermöglichung schneller Innovation, die Senkung von Kosten und die Unterstützung von Echtzeitanalysen schaffen Plattformen wie diese die Grundlage für die Integration von KI-, Biometrie- und Automatisierungstechnologien, die die nächste Ära des Luftverkehrs definieren werden.

Smillie fügt hinzu: "Die Luftfahrt- und die gesamte Reisebranche stehen an einem Scheideweg. Um den Anforderungen einer digital vernetzten Welt gerecht zu werden - sicherere, intelligentere und nachhaltigere Reisen zu ermöglichen - müssen wir die Transformation der Infrastruktur mit Cybersicherheit im Zentrum vorantreiben."

- ENDE -

About SITA

SITA ist der Technologie-Motor der Luftverkehrsbranche und macht Reisen für alle sicherer, einfacher und nachhaltiger. Von den frühesten Tagen der kommerziellen Luftfahrt bis zu den digitalen Grenzen von heute war SITA dabei, hat die Branche vernetzt und ihr geholfen, sich mit jedem Fortschritt weiterzuentwickeln.

Mit rund 2.500 Kunden unterstützt die Technologie von SITA weltweit über 1.000 Flughäfen und mehr als 19.600 Flugzeuge. Sie hilft außerdem über 70 Regierungen dabei, ein Gleichgewicht zwischen sicheren Grenzen und nahtlosen Reisen zu finden. Hinter den Kulissen überbrückt SITA 45-50 % des Datenaustauschs der Branche und ermöglicht so, dass ein hochkomplexes globales Netzwerk reibungslos und zuverlässig funktionieren kann - bei jedem einzelnen Schritt.

Im Besitz der Branche und von ihren Bedürfnissen angetrieben, ist SITA in mehr als 200 Ländern und Territorien tätig.

Erfahren Sie mehr unter www.sita.aero