Guangdong Province

Guangdong startet vier große internationale Kommunikationsplattformen

Guangzhou, China

Am 2. Juli hat die südchinesische Provinz Guangdong offiziell vier internationale Kommunikationsplattformen für ein weltweites Publikum gestartet - IP Guangdong, LIVE Guangdong, INFO Guangdong und Go Guangdong. Die Provinz lädt herzlich Freunde aus aller Welt ein: "Wo immer ihr seid - wir heißen euch willkommen, das tägliche Leben in Guangdong zu erleben und eure Geschichten mit uns zu teilen!"

Konkret dient IP Guangdong als Plattform für Content-Erstellung und -Teilen, auf der Nutzer ihre Beobachtungen, Meinungen und kreativen Inhalte veröffentlichen können. INFO Guangdong richtet sich an ein internationales Publikum und bietet praktische Informationen für den Alltag - von Tipps zur Visabeantragung über medizinische Versorgung bis hin zu Reiseinformationen. LIVE Guangdong überträgt rund um die Uhr Live-Bilder aus der gesamten Provinz und ermöglicht so einen Echtzeit-Einblick in das Leben vor Ort. Go Guangdong bietet thematische Besuchsempfehlungen und verweist auf Reiseziele von Dörfern über Fabriken bis hin zu Forschungslaboren.

Im Zentrum der Initiative steht das Leitmotiv "von den Menschen, für die Menschen - gemeinsam gestalten, zeigen und teilen". Ziel ist es, den zivilisatorischen Austausch und das gegenseitige Lernen mit anderen Kulturen durch authentische Geschichten und gelebte Erfahrungen zu fördern. In den letzten Jahren hat Guangdong seine Öffnung nach außen beschleunigt und den internationalen kulturellen Austausch sowie die Zusammenarbeit intensiviert. Die Provinz gilt als Vorreiter der Reform- und Öffnungspolitik Chinas und als bedeutendes Fenster, durch das die Welt Einblicke in die Entwicklung des Landes erhält. Ihr wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fortschritt sowie der dahinterstehende Geist finden weltweit große Beachtung.