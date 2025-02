Hard Rock International

Hard Rock International und Shakira kündigen zum Internationalen Frauentag eine einjährige Initiative zur Stärkung der Frauen an

Hollywood, Fla. (ots/PRNewswire)

Weitere Fotos

Vollständige Pressemitteilung

Zur Feier des jährlichen „International Women's Month" von Hard Rock International und des Internationalen Frauentags am Samstag, den 8. März, kündigen Hard Rock und der globale Superstar und Menschenfreund Shakira eine einjährige Partnerschaft an, die darauf abzielt, Frauen auf der ganzen Welt zu ermutigen, ihre Geschichten zu erzählen, ihr authentisches Selbst zu sein und sich durch die Kraft der Musik zu vereinen. Das Unternehmen veranstaltet 1.000 von Frauen geleitete Auftritte und sammelt während des Internationalen Frauenmonats Spenden für die Hard Rock Heals Foundation®. Ein Teil des Erlöses kommt der Pies Descalzos Foundation- Shakiras gemeinnütziger Organisation zur Förderung der Bildung und sozialen Entwicklung von Mädchen in gefährdeten Gemeinden Kolumbiens - sowie lokalen Frauenorganisationen zugute. Die Hard Rock Heals Foundation ist stolz darauf, 250.000 Dollar an die Pies Descalzos Foundation zu spenden.

„Ich freue mich, mit Hard Rock zusammenzuarbeiten, einer Organisation mit einer unglaublichen Geschichte der Förderung von Frauen durch die Kraft der Musik, um meine Schwestern am Internationalen Frauentag und darüber hinaus zu unterstützen", sagte Shakira. „Gemeinsam können wir unsere Stimmen nutzen, um Barrieren zu überwinden und die Welt zu einem inklusiveren Raum zu machen, in dem sich jede Frau selbstbewusst fühlt."

Shakira hat mit Hard Rock Cafes zusammengearbeitet, um ihre Lieblingsgerichte für eine begrenzte Zeit weltweit auf den Speisekarten zu servieren, darunter ein köstlicher „Hips Don't Lie"-Cocktail mit Tequila, Holunderblütenlikör, gemixten Erdbeeren und Gurken, Chicken Fattoush Salad als Hommage an Shakiras libanesisches Erbe, Hamburguesa Colombiana und Dulce De Leche Hot Fudge Brownie. Sie ist auch das Model für das offizielle T-Shirt, den Kapuzenpulli und die Anstecknadel zum Internationalen Frauenmonat von Hard Rock, die in den Rock Shops und unter shop.hardrock.com erhältlich sind.

„Von Konzerten bis hin zu ihrer Las Mujeres Ya No Lloran Album Release Party und der Teilnahme am Unity™ by Hard Rock Treueprogramm, Hard Rock und Shakiras gemeinsame Werte, Frauen durch Musik zu ehren, haben uns im Laufe ihrer bahnbrechenden Karriere verbunden", sagte Elena Alvarez, Senior Vice President of Marketing and Brand Partnerships bei Seminole Gaming und Hard Rock International. „In diesem Jahr ermutigen wir Frauen dazu, ihre Stimme zu erheben, ihre Geschichten zu erzählen und sich gegenseitig Mut zu machen."

Im Rahmen des exklusiven Programms Sound of Your Stay® können Gäste von Hard Rock Hotels Spotify-Playlists streamen, die ausschließlich von Frauen zusammengestellt wurden, um ihre Erkundungstouren zu untermalen oder sich zu entspannen, und Schallplatten von 10 berühmten Künstlerinnen ausleihen, die sie auf ihren Zimmern abspielen können.

Alle Hard Rock's International Women's Month-Aktivitäten finden Sie unter www.hardrock.com/women.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2629612/Hard_Rock_International__Hard_Rock_Internationaland_Shakira_announce_a_year_long_partnership_that_ai.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2595849/Hard_Rock_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hard-rock-international-und-shakira-kundigen-zum-internationalen-frauentag-eine-einjahrige-initiative-zur-starkung-der-frauen-an-302388866.html