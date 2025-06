Naturama Aargau

Tag der Artenvielfalt am 14. Juni 2025 in Reinach AG

Am Samstag, 14. Juni 2025 feiert Reinach AG den Tag der Artenvielfalt. Das Naturfest auf dem Marktplatz verspricht ab 9 Uhr ein buntes Programm. Kostenlose Exkursionen, Markt- und Informationsstände, Spiel- und Bastelangebote für Familien sowie lokale Verpflegungs-stände sorgen für einen abwechslungsreichen Tag. Gastgeber sind die Gemeinde Reinach AG, der Kanton Aargau und das Naturama Aargau.

Was lebt eigentlich alles vor unseren Haustüren? Definitiv mehr als Löwenzahn und Regenwürmer. 30 Artenkenner:innen untersuchten 2024 mit Fernglas, Lupe oder Fangnetz die Vielfalt der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in und um Reinach AG. «Sie fanden über tausend verschiedene Arten – auch seltene und überraschende» berichtet David Preiswerk, «die Ergebnisse möchten wir nun mit der Öffentlichkeit teilen und feiern.» Dafür organisiert der Leiter Naturförderung und Klima im Naturama gemeinsam mit seinem Team und vielen weiteren Beteiligten den Tag der Artenvielfalt 2025. Am Samstag, 14. Juni, laden die Gemeinde Reinach, der Kanton Aargau und das Naturama Aargau von 9 bis 17 Uhr zum Naturfest auf dem Marktplatz beim Gemeindehaus in Reinach AG ein.

Exkursionen, Familienprogramm und Marktangebot

Der Tag der Artenvielfalt bietet Programm für alle: kostenlose Exkursionen für Naturbegeisterte und Familien, Spiel- und Bastelangebote, ein Insektenflugsimulator von BirdLife, eine Ausstellung zur Ökologischen Infrastruktur und einen Wettbewerb für Kinder. Besucher:innen können sich zu Natur- und Umweltthemen informieren und sich inspirieren lassen, um selbst aktiv zu werden – beispielsweise im Rahmen des Erfolgsprojekts NATUR FINDET STADT. Zudem können sie am kleinen Markt einheimische Wildpflanzen, Blumenwiesenziegel und Nisthilfen für Vögel und Wildbienen erwerben. Lokale Vereine sorgen für das kulinarische Wohl.

Um 12.30 Uhr begrüssen Rudolf Lanz, Gemeinderat von Reinach AG, Antonia Ulmann von der Abteilung Wald des Kantons Aargau und David Preiswerk vom Naturama im Festzelt. Die Gemeinde Reinach AG nimmt den Tag zum Anlass für einen Pizzaplausch ab 18.00 Uhr und lädt zum Konzert der Vintage-Rock-Band «Has im Gras» ab 20.00 Uhr.

Aktiv werden für die Vielfalt

«Der Aktionstag soll die Besucher:innen für die faszinierende Artenvielfalt in unserer Umgebung sensibilisieren und sie motivieren, für die Biodiversität aktiv zu werden», sagt David Preiswerk. Denn «nur, was ich kenne, werde ich auch schätzen und im eigenen Handeln berücksichtigen» – so die Botschaft des Anlasses. Inzwischen engagieren sich weit über 30 Aargauer Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Naturama für die naturnahe und biodiversitätsfreundliche Gestaltung und Pflege öffentlicher als auch privater Flächen. So wird beispielsweise das Projekt NATUR FINDET STADT in Reinach AG und in den drei Nachbargemeinden Gontenschwil, Menziken und Beinwil am See und vielen weiteren Gemeinden im Kanton umgesetzt.

Den Tag der Artenvielfalt organisiert das Naturama Aargau gemeinsam mit dem Kanton Aargau und der jeweiligen Gastgebergemeinde bereits seit 2004. Die 19. Ausgabe in Reinach AG wird unterstützt durch den Naturschutzverein BirdLife Reinach, BirdLife Aargau und Pro Natura Aargau.

Alle Detailinformationen inkl. Festprogramm unter www.tagderartenvielfalt.ch

Kontakt

Naturama Aargau Silvana Meisel Fachfrau Kommunikation Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 75 kommunikation@naturama.ch