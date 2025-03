Degussa Goldhandel GmbH

Silber zieht nach: Bedeutende Preisanstiege nach Gold-Rallye

Steigende Industrienachfrage und attraktive Preise treiben den Kurs

Nachdem der Goldpreis im vergangenen Jahr von einem Allzeithoch zum nächsten gestiegen ist, rückt aktuell auch Silber verstärkt in den Fokus der Märkte. Der Silberpreis konnte innerhalb eines Jahres um 29 % zulegen, während Investoren, die zum Tiefstpreis kauften und zum Höchstkurs verkauften, beeindruckende Gewinne von bis zu 59 % erzielten.

Industrienachfrage befeuert Wachstum

Silber ist ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Technologien und Industrien. Besonders die Elektrotechnik und die aufstrebende KI-Branche benötigen das Edelmetall in steigenden Mengen. Laut dem Branchenverband "Silver Institute" entfallen derzeit rund 58 % der weltweiten Silbernachfrage auf industrielle Anwendungen - Tendenz steigend. Die zunehmende Elektrifizierung, die Expansion erneuerbarer Energien und der Boom bei KI-Hardware treiben den Bedarf weiter nach oben.

Neben der industriellen Nutzung gewinnt Silber auch als Anlageform an Bedeutung. Besonders für Privatanleger stellt es eine attraktive Alternative und Ergänzung zu Gold dar. "Silber bietet insbesondere für Einsteiger eine hervorragende Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Durch den vergleichsweise niedrigeren Preis ist das Edelmetall auch für kleinere Budgets interessant", erklärt Christian Rauch, CEO von Degussa. Analysten prognostizieren für dieses Jahr weitere zweistellige Preissteigerungen, was einen möglichen Anstieg auf bis zu 35 US-Dollar pro Feinunze bedeuten könnte.

Ein entscheidender Faktor für den zukünftigen Kursverlauf ist die Angebotslage. Experten prognostizieren, dass die Silberminenproduktion mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt halten kann. Michael Widmer, Analyst der Bank of America, sagt: "Unzureichende Investitionen in neue Förderprojekte führen zu einem strukturellen Defizit, das das Angebot zunehmend verknappen wird." Gleichzeitig schwinden die oberirdischen Bestände, und ein Grossteil des industriell verwendeten Silbers geht durch Recyclingverluste dauerhaft verloren.

Ein weiterer ausschlaggebender Indikator für den steigenden Silberpreis in den kommenden Monaten ist das Gold-Silber-Verhältnis. Die Gold-Silber-Ratio gibt an, wie viele Unzen Silber benötigt werden, um eine Unze Gold zu erwerben. Historisch betrachtet steigt der Silberwert nach dem Erreichen eines hohen Gold-Silber-Verhältnisses - aktuell liegt dieses bei 91, gemessen an den historischen Durchschnittswerten, welche zwischen 50 und 70 liegen. Langfristige Investoren und Marktanalysten werten dies als Zeichen für weiteres Kurspotenzial.

Fazit: Silber als Gewinner der kommenden Jahre

Die Kombination aus steigender Nachfrage, begrenztem Angebot und positiven Marktindikatoren spricht für eine weiterhin dynamische Entwicklung des Silberpreises. Experten sehen in Silber eine attraktive Chance für Investoren, die von der nächsten Edelmetall-Rallye profitieren möchten.

