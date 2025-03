UseTheNews gGmbH

"Voice of Trust" gesucht - #UseTheNews verleiht zusammen mit WeCreate 9:16-Award für News Creator

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Social Media Content Creator spielen insbesondere bei jungen Menschen eine wichtige Rolle bei der Nachrichtennutzung und tragen damit zur Meinungsbildung und zur Einordnung von Informationen bei. Zusammen mit der Agentur WeCreate sucht #UseTheNews im Rahmen der diesjährigen 9:16 AWARDS Content Creator, die Nachrichten auf Social Media erfolgreich für ein junges Publikum vermitteln. Unter der Kategorie "Voice of Trust" können ab sofort Creator für den Award nominiert werden.

"Content Creator sind für viele junge Menschen heute ein entscheidender Vertrauensanker, um sich in der Informationsflut zurechtzufinden", sagt Vanessa Bitter, Chief Operating Officer der UseTheNews gGmbH. "Mit dem 9:16-Award wollen wir die Creator auszeichnen, denen es besonders gut gelingt, nachrichtliche Themen faktenbasiert und nah an der Lebenswelt ihrer Follower aufzubereiten."

"Der 'Voice of Trust'-Sonderpreis ist ein wichtiges Element der 9:16 AWARDS, denn er verschafft jenen Creator Aufmerksamkeit, die sich mit Leidenschaft und Akribie für eine verantwortungsbewusste Nutzung ihrer Reichweite einsetzen", sagt Adil Sbai, CEO der Agentur WeCreate, dem Veranstalter der 9:16 AWARDS.

Bis zum 04.04.2025 können Creator über dieses Formular für die Sonderkategorie der insgesamt zehn 9:16-Awards nominiert werden. Im Anschluss entscheidet eine Jury bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des #UseTheNews-Partnernetzwerks über die Top 5 Creator. Der oder die Gewinner/in wird schließlich durch ein erneutes Voting der Community und der Jury ermittelt. Die Gewinnerehrung erfolgt am 5. Mai bei den 9:16 AWARDS im Deutschen SchauSpielHaus, zu den zahlreiche Persönlichkeiten aus den Bereichen Social Media, Marketing und Medien erwartet werden.

Alle Informationen zu den 9:16 AWARDS gibt es hier: 916-awards.com

Einreichungen für den 'Voice of Trust' Special AWARD sind noch bis zum 04.04.2025 über folgenden Link möglich: https://916-awards.com/creator-einreichungen-916-awards-2025/

Über #UseTheNews

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. #UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.

Weitere Infos zu #UseTheNews: www.usethenews.de

Über 9:16 by WeCreate

9:16 by WeCreate ist die im DACH-Raum führende Agentur für 9:16-Inhalte. Dazu zählen vor allem TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts. 2020 von CEO Adil Sbai gegründet, beschäftigt das Unternehmen WeCreate heute mehr als 60 MitarbeiterInnen in Hamburg, Wien, Ibiza und Berlin. Zu ihren Aufgaben zählt neben dem Managen der größten CreatorInnen im deutschsprachigen Raum auch die Kreativ- und Kampagnen-Beratung großer Unternehmen.

Weitere Informationen zur Agentur unter www.wecreate.media.