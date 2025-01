Tata Communications

JLR und Tata Communications verstärken ihre Partnerschaft, um intelligentere, datengesteuerte vernetzte Autos anzubieten

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

JLR wird die Fahrzeugkonnektivität der nächsten Generation mit Tata Communications MOVE™ verbessern

Autofahrer bleiben auch an den entlegensten Orten in 120 Ländern online – mit Fahrzeugortungsdiensten in Echtzeit, intelligenteren Fahrerlebnissen und vermehrten Software-over-the-air-Updates (SOTA)

Die Partnerschaft ist Teil der umfassenderen Innovationsstrategie von JLR, die darauf abzielt, universelle Konnektivität für seine Fahrzeuge zu schaffen und seinen Kunden kontinuierlich weiterentwickelte KI-gesteuerte digitale Funktionen und Dienste anzubieten

JLR und Tata Communications werden das Ökosystem vernetzter Fahrzeuge von JLR erweitern und das Fahrerlebnis für Kunden weltweit durch die MOVE™-Plattform von Tata Communications verändern. Durch die Zusammenarbeit werden die softwaredefinierten Fahrzeuge der nächsten Generation von JLR mit kontinuierlicher Konnektivität und Zugang zu intelligenten Diensten selbst an den entlegensten Orten in 120 Ländern ausgestattet. Die jüngste Zusammenarbeit ist eine Erweiterung ihrer bestehenden Partnerschaft, um die digitale Transformation des Automobilherstellers zukunftssicher zu gestalten.

Dank der MOVE™-Plattform von Tata Communications werden die kommenden mittelgroßen SUVs von JLR, die auf der neuen Electric Modular Architecture (EMA) basieren, nahtlos zwischen Mobilfunknetzen und -betreibern wechseln und so einen Non-Stop-Zugang zu personalisierten vernetzten Diensten wie Media-Streaming ermöglichen. Die Plattform wird auch einen umfangreicheren und sichereren Datenaustausch zwischen JLR und den Fahrzeugen seiner Kunden ermöglichen, effizientere Software-Over-the-Air-Updates (SOTA) bereitstellen und die Einführung sich weiterentwickelnder Fahrerassistenzsysteme (ADAS) unterstützen.

Jeden Tag generiert die vernetzte Fahrzeugflotte von JLR 2,5 Terabyte (TB) an Daten, wobei in den letzten 12 Monaten durchschnittlich eine halbe Million elektronische Steuergeräte pro Monat aktualisiert wurden. Durch die Nutzung der MOVE™-Plattform von Tata Communications wird dieser Datenaustausch zunehmen, sodass die Ingenieure von JLR umfassendere Erkenntnisse gewinnen, die Fahrzeugleistung in Echtzeit überwachen und schnellere Updates über Funk durchführen können. Dadurch werden die Fahrzeugwartung und -instandhaltung verbessert und die Kosten für die Autobesitzer und JLR gesenkt.

Die fortschrittlichen Fahrzeuge, die voraussichtlich 2026 auf die Straße kommen werden, werden ein intelligenteres Fahrerlebnis bieten.

Die Einführung von Tata Communications MOVE™ bietet Kunden von JLR Folgendes:

Robuste drahtlose Kommunikationstechnologien für die Verfolgung von Fahrzeugen in den anspruchsvollsten Umgebungen

Vermehrte und häufigere Updates der Fahrzeugsoftware per Funk zur Verbesserung der Fahrzeugdiagnose und -aktualisierung

Maßgeschneiderte Verbindungen sorgen dafür, dass Kunden und ihre Familien mit ihren bevorzugten Anwendungen und Fahrzeugfunktionen in Verbindung bleiben, egal wo auf der Welt sie sich befinden

Vereinfachte und mühelose Konnektivitätspläne, die über einen einzigen Anbieter zugänglich sind

Marco Bijvelds, Vizepräsident und globaler Leiter von Tata Communications MOVE™ , sagte: „Die Automobilindustrie ist ständig auf der Suche nach Innovationen, um die sich ständig ändernden Kundenanforderungen zu erfüllen. Im vergangenen Jahr ermöglichte unsere digitale Struktur eine nahtlose Verbindung zwischen allen JLR-Produktionsstandorten auf der ganzen Welt. Durch unsere erweiterte Partnerschaft unterstützen wir nun die softwaredefinierte Entwicklung von Fahrzeugen von JLR weltweit und ermöglichen es dem Unternehmen, fortschrittliche Fahrfunktionen in seinen Autos bereitzustellen. Die Erkenntnisse, die aus den über unsere Plattform ausgetauschten Daten gewonnen werden, werden es JLR ermöglichen, personalisierte Kundenerfahrungen anzubieten und neue Einnahmequellen zu erschließen."

Mark Brogden, Direktor für die digitale Off-Board-Produktplattform bei JLR, sagte: „JLR war der erste Hersteller von Luxusfahrzeugen, der mit der Einführung des Defender im Jahr 2020 ein Dual-Modem- und Dual-eSIM-Design für verbesserte Konnektivität eingeführt hat. Die Partnerschaft mit Tata Communications ist der nächste Schritt auf unserem Weg zu einem softwaredefinierten Fahrzeug, das hochsichere und kostengünstige Datenkonnektivität in 120 Ländern bietet. Tata Communications MOVE™ soll ab 2026 mit unserer nächsten Generation mittelgroßer Luxus-SUVs unseren Kunden kontinuierlich vernetzte Erlebnisse bieten und Funktionen und neue Software-Updates über Funk bereitstellen, um die Erwartungen unserer Kundschaft im Luxussegment zu erfüllen."

Informationen zu JLR

Die Reimagine-Strategie von JLR liefert eine nachhaltige Vision von modernem Luxus durch Design.

Wir gestalten unser Geschäft um und verfolgen dabei das Ziel, bis zum Jahr 2039 in unserer gesamten Lieferkette, bei unseren Produkten und in unserem Betrieb kohlenstofffrei zu werden. Wir haben einen Fahrplan aufgestellt, um die Emissionen in unseren eigenen Betrieben und Wertschöpfungsketten bis 2030 durch genehmigte, wissenschaftlich fundierte Ziele zu reduzieren. Die Elektrifizierung ist ein zentrales Element dieser Strategie, und noch vor Ende des Jahrzehnts wird es in unseren Kollektionen Range Rover, Discovery und Defender jeweils ein rein elektrisches Modell geben, während Jaguar komplett elektrisch betrieben wird.

Unsere Wurzeln liegen in Großbritannien. Wir verfügen über zwei Design- und Entwicklungsstandorte, drei Fahrzeugfertigungsanlagen, ein Motorenfertigungszentrum und ein Batteriemontagewerk im Vereinigten Königreich. Wir haben auch Fahrzeugwerke in China (Joint Venture), der Slowakei, Indien und Brasilien sowie sieben Technologiezentren auf der ganzen Welt. JLR ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tata Motors Limited, einem Teil von Tata Sons.

Informationen zu Tata Communications

Das zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com

