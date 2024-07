Panta Rhei PR AG

Air France-KLM und SAS unterzeichnen Codeshare- und Interline-Abkommen

Ab dem 1. September 2024 erhalten Air France- und KLM-Gäste Zugang zu 33 Zielen in Nordeuropa über die SAS-Drehkreuze in Kopenhagen, Oslo und Stockholm;

SAS-Kundschaft erhält Zugang zu 33 europäischen Zielen über die Drehkreuze von Air France und KLM an den Flughäfen Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol;

Das Interline-Abkommen umfasst das europäische Streckennetz von Air France, KLM und SAS;

Kunden und Kundinnen von Air France, KLM und SAS können im Rahmen der Treueprogramme Flying Blue und EuroBonus Meilen/Punkte sammeln und einlösen.

Air France-KLM und SAS haben bekannt gegeben, dass sie Codeshare- und Interline-Abkommen unterzeichnet haben, die für Air France, KLM und SAS gelten. Diese Vereinbarungen umfassen auch gegenseitige Treueprogrammvorteile. Sie treten am 1. September 2024 in Kraft, wenn SAS offiziell der SkyTeam-Allianz beitritt, bei der Air France-KLM Gründungsmitglied ist.

Die Codeshare-Vereinbarung deckt ein breites Spektrum an europäischen Zielen ab. Air France- und KLM-Passagiere erhalten über die SAS-Drehkreuze in Kopenhagen, Oslo und Stockholm Zugang zu 33 Zielen in Nordeuropa. SAS-Kundschaft erhält Zugang zu 33 Zielen in Europa über die Drehkreuze von Air France und KLM an den Flughäfen Paris Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol. In naher Zukunft werden weitere interkontinentale Ziele in das Abkommen aufgenommen.

Das Interline-Abkommen deckt das europäische Streckennetz von Air France, KLM und SAS ab und bietet den Passagieren so erweiterte Reisemöglichkeiten.

Mitglieder von Flying Blue und EuroBonus, den jeweiligen Treueprogrammen von Air France-KLM und SAS, können auf allen Flügen, die ab dem 1. September 2024 durchgeführt werden, Meilen/Punkte sammeln und einlösen. Berechtigte EuroBonus-Mitglieder können ausserdem die SkyTeam-Dienste und -Vorteile wie SkyPriority und Zugang zu den Lounges nutzen.

«Diese Vereinbarungen sind ein wichtiger Schritt hin zu einer engen kommerziellen Zusammenarbeit zwischen Air France, KLM und SAS», sagte Angus Clarke, Chief Commercial Officer von Air France-KLM. «Durch die Verbindung unserer Netze und Drehkreuze wird unsere Kundschaft von einer breiten Palette an europäischen Zielen und hochwertigen Dienstleistungen profitieren. Wir freuen uns darauf, diese Beziehung weiter auszubauen und unsere Position in der skandinavischen Region zu stärken.»

«Wir sind stolz darauf, dass wir heute Codeshare-Flüge mit unserem künftigen SkyTeam-Partner Air France-KLM aufnehmen und damit unsere Konnektivität verbessern und unseren treuen Kunden und Kundinnen grössere Vorteile bieten können. Die Zusammenarbeit mit Air France-KLM birgt grosse Chancen. Sie wird nicht nur neue Passagiere für SAS anziehen, sondern auch die globale Sichtbarkeit und Konnektivität von SAS erhöhen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit», so Paul Verhagen, Chief Commercial Officer bei SAS.

Air France und KLM bieten bis zu 200 wöchentliche Flüge zwischen ihren Drehkreuzen - den Flughäfen Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol - und den SAS-Drehkreuzen in Kopenhagen, Oslo und Stockholm an.

SAS bietet derzeit bis zu 44 wöchentliche Flüge von Kopenhagen, Oslo und Stockholm nach Paris-Charles de Gaulle und 65 Flüge zum Flughafen Amsterdam Schiphol an.

Reservierungen sind ab sofort auf airfrance.com, klm.com, flysas.com und über alle Vertriebskanäle für Flüge ab dem 1. September 2024 möglich.

Über Air France-KLM

Die Air France-KLM-Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer starken Basis in Europa, dessen Hauptgeschäftsfelder die Passagierbeförderung, die Frachtbeförderung und die Wartung von Luftfahrzeugen sind.

Air France-KLM ist eine führende Airline-Gruppe im internationalen Verkehr ab Europa. Sie bietet ihren Kunden Zugang zu einem weltweiten Streckennetz, das dank Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia mehr als 320 Destinationen abdeckt, hauptsächlich von ihren Basen in Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Amsterdam-Schiphol aus.

Flying Blue ist das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe mit mehr als 24 Millionen Mitgliedern.

Zusammen mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic betreibt Air France-KLM das größte transatlantische Joint Venture mit mehr als 340 täglichen Flügen. Air France-KLM ist auch Mitglied von SkyTeam, der Allianz, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Fluggästen ein nahtloses Reiseerlebnis auf jeder Etappe ihrer Reise zu bieten. 19 Mitgliedsgesellschaften arbeiten in einem ausgedehnten globalen Netzwerk zusammen.

Die Air France-KLM Gruppe ist seit 20 Jahren als Branchenführer im Bereich der nachhaltigen Entwicklung anerkannt und entschlossen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Luftfahrt zu beschleunigen.

Air France-KLM-Pressestelle: + 33 (0)1 41 56 56 00 - www.airfranceklm.com - @AirFranceKLM

Über SAS

SAS, Skandinaviens führende Fluggesellschaft seit 1946, operiert von ihrem Hauptdrehkreuz am Flughafen Kopenhagen (CPH) aus, das durch Drehkreuze in Oslo (OSL) und Stockholm (ARN) ergänzt wird.

Unser Ziel ist es, Skandinavien mit der Welt und die Welt mit Skandinavien zu verbinden. Jedes Jahr befördert SAS mehr als 25 Millionen Passagiere und 55 Tonnen Fracht zu 135 Zielen in Europa, den USA und Asien. Mit über 10.000 engagierten Mitarbeitern arbeiten wir mit Partnern und Kunden zusammen, um den Wandel in der Luftfahrt voranzutreiben. Wir haben uns verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und verkörpern damit den visionären Geist unserer Gründer: «Die einzige Tradition, die es wert ist, bewahrt zu werden, ist der Übergang vom Alten zum Kommenden.» Innovation und gesellschaftlicher Fortschritt stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.flysas.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien, um die neuesten Updates und Angebote zu erhalten.

SAS-Pressestelle: +46 8 797 2944

