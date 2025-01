DAS ZELT AG

2025 startet das neuste und vielleicht beste Showformat aller Zeiten von DAS ZELT: Schwiizer Hits - live. Am 21. Februar findet in der Lenk die Premiere von "Schwiizer Hits" statt!

Bild-Infos

Download

Basel (ots)

Florian Ast, Nicole Bernegger, Remo Forrer, Caroline Chevin, Ritschi, Slädu und mehr:

DAS ZELT präsentiert eine energiegeladene musikalische Reise durch die Geschichte der Schweizer Charts, von 1970 bis heute, mit den Stars der Szene. Erlebe mitreissende Melodien und unvergessliche Hits aus Pop, Rock und traditioneller Schweizer Musik, die Generationen begeistert haben. Der Ticketverkauf ist eröffnet.

Es treten viele Schweizer Musikikonen auf, unter anderem:

Florian Ast

Florian Ast hat sich als einer der einflussreichsten Künstler der Schweiz etabliert. Seine grossen Hits wie "Daneli", "Grossvater", "Meitschi", "Sex", "Ängu" und "Träne" sind aus der Schweizer Mundartszene nicht mehr wegzudenken. Aber auch in Deutschland und Österreich landete er bereits riesige Erfolge.

Nicole Bernegger

Nicole Bernegger ist die grosse Soulstimme der Schweiz. Sie gewann die erste Staffel von "The Voice of Switzerland" und erreichte mit ihrer Sieger-Single Platz 1 der Schweizer iTunes-Charts. Mittlerweile hat sie ihr eigenes Label gegründet und wird 2025 ihr drittes Album dar-über veröffentlichen. Mit ihrer Livedarbietung zwischen Vintage Soul, Retro Pop und einem Hauch Woodstock bringt sie die Club- und Festivalbühnen zum Glühen - so auch das Zelt.

Remo Forrer

Als Sieger von "The Voice of Switzerland" und "The Masked Singer Switzerland" vertrat Remo Forrer die Schweiz 2023 beim Eurovision Song Contest mit seinem Song "Watergun" - inzwischen mit Platin ausgezeichnet. Seitdem begeistert er mit seiner einzigartigen Stimme und seinem Charisma die Fans auf den Bühnen quer durch die Schweiz.

Caroline Chevin

Mit "Back in the Day" hat Caroline Chevin nicht nur die Schweizer Charts erobert, sondern auch das internationale Publikum begeistert. Mit dem gleichnamigen Album gewann die Luzernerin ausserdem den Swiss Music Award in der Kategorie "Best Breaking Act National".

Ritschi

Ritschi gehört dank seiner langjährigen Karriere als Solokünstler und mit Plüsch zu den erfolg-reichsten Schweizer Mundartsängern, mit über 340'000 verkauften Alben und mehr als 400 gespielten Konzerten. Er kollaborierte oft und gerne mit anderen Schweizer Künstlern wie Sina, Bligg, Adrian Stern oder aktuell Eliane Müller, schreibt auch Songs für Musicals und Theater-produktionen und ist ein sehr beliebter Teilnehmer in musikalischen TV-Formaten wie "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" und "The Masked Singer Switzerland".

Slädu

Mit Gölä schrieb Slädu Musikgeschichte. Auch begleitete er Schweizer Top-Acts wie DJ Bobo, Florian Ast, Bligg, und Luca Hänni auf Tournee und komponierte Songs für zahlreiche Künstler und Bands. Im September 2023 lancierte er seinen ersten eigenen Mundartsong "Hie bi Üs" als Sänger und stieg gleich zweimal in die Charts ein.

Hier einige der legendären Schweizer Hits, die performt werden:

Kiosk

Heimweh

Daneli

Bedside Radio

Watergun

Campari Soda

Back in the Days

Dejeuner en Paix

Hemmigslos Liebe

I hätt no viu blöder ta

Freu dich ausserdem auf weitere talentierte Künstler, die Teil dieser einzigartigen Show sein werden!

Shows

Lenk - Wildstrubel-Arena

21.02.2025, 20:00 Uhr

Egerkingen - Industrieplatz

30.03.2025, 19:00 Uhr

Uster - Püntwiese

11.04.2025, 19:30 Uhr

Gossau SG - Bundwiese

25.05.2025, 19:00 Uhr

Wohlen - Schützenhausplatz

30.05.2025, 19:30 Uhr

Altstätten SG - Allmend Rheintal

25.10.2025, 19:30 Uhr

Solothurn - am Baseltor

07.11.2025, 19:30 Uhr

Bern - Allmend

27.12.2025, 19:30 Uhr

WEITERE DATEN FOLGEN

Kurz und bündig: DAS ZELT

Es begann als kleines Projekt im Rahmen der Expo.02 und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des Schweizer Kulturlebens. DAS ZELT tourt als mobile Kultur- und Eventplattform durch die ganze Schweiz, inklusive Romandie und Tessin, und bringt Comedy, Concert und Circus direkt vor Ihre Haustür. Auf der Bühne steht das Who-is-Who der Schweizer sowie der internationalen Musik-, Artisten- und Comedy-Szene. Die Zeltlandschaft von DAS ZELT bestand bisher aus 3 Rundzelten, einem Foyerzelt mit 1'200 m2 und diversen Nebenzelten. Diese Infrastruktur wird seit 2022 um ein neues, einzigartiges Zelt "The Dome" erweitert. "The Dome" ist 13 Meter hoch und zeichnet sich durch eine flexible Länge aus. "The Dome" ist ein Zelt, das nicht wie ein klassisches Zelt aussieht. Es zeichnet sich durch eine futuristische, einzigartige Bauweise aus, bietet ein innovatives Lichtkonzept und ist durch doppelte Blachen im Energieverbrauch ökologischer als alle bisherigen Zelte. Bei einer Länge von 60 Meter bietet es bei Stehkonzerten Platz für bis zu 5'000 Personen.

DAS ZELT ist weltweit ein Unikum. Es ist ein Zelt, das kein Zirkus ist. Eine Bühne, auf der nicht klassisches Theater gespielt wird. Mit einem Programm, das jeden Abend wechselt. Von Konzerten, über Zirkusvorstellungen bis zu Comedyshows ist alles mit dabei - direkt vor der Haustür.

Tickets und weitere Informationen finden Sie unter www.daszelt.ch