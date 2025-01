Smart-Klima GmbH

Wer hat Schuld am Schimmel? Wir klären auf und haben die Lösung!

Solingen (ots)

Hunderttausende Mieter & Vermieter streiten sich jeden Winter wegen Schimmel und falschem Lüften!

Wir haben die einfache Lösung - KLIMAGRIFF®, weltweit einzigartig!

Einführung

Der Streit zwischen Mietern und Vermietern über Schimmel und falsches Lüften gehört zu den häufigsten Konflikten im Mietrecht - und kann sehr hohe Kosten verursachen. Doch damit ist jetzt Schluss! Der KLIMAGRIFF® bietet eine sparsame, einfache und nachhaltige Lösung, um solche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Herausforderung

Schimmelbildung entsteht häufig durch falsches oder zu wenig Lüften, wodurch übermäßige Feuchtigkeit in Wohnräumen gefördert wird.

Dabei stehen Mieter in der Pflicht, richtig zu lüften, während Vermieter beweisen müssen, dass keine baulichen Mängel vorliegen. Ohne klare Datenbasis enden solche Streitigkeiten oft vor Gericht - teuer, zeitaufwendig und nervenaufreibend für beide Seiten.

Hinzu kommen Kosten für Schimmelgutachten: Die Kosten für ein professionelles Schimmelgutachten beginnen meist bei rund 600 Euro. Bei eingehender Analyse, eventuell mit Einsatz von Schimmelspürhunden und Luftkeimuntersuchungen sowie konkreten Maßnahmenempfehlungen, können die Kosten jedoch zwischen 1500 und 3.000 Euro liegen, wenn zum Beispiel vom Gericht ein öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter hinzugezogen wird.

Hintergrund zu baulichen Mängeln:

Ein baulicher Mangel liegt dann vor, wenn bei Normklima 20° C + 50 % rel. Feuchtigkeit Innen und einer Außentemperatur von minus 5 ° C , die Innenwandtemperatur von 12,6 ° C unterschritten wird.

Innovation und Einzigartigkeit

Hier kommt der KLIMAGRIFF® ins Spiel: Ein weltweit einzigartiges Produkt, das Lüftungsverhalten dokumentiert und optimiert. Der KLIMAGRIFF® misst die Position von Fenstergriff und -flügeln, erkennt, wann und wie lange gelüftet wird, und speichert die Daten zuverlässig. So können Lüftungsmuster objektiv bewertet und Streitigkeiten vermieden werden.

Zusätzlich unterstützt der KLIMAGRIFF® Mieter mit optischen und auf Wunsch auch mit akustischen Signalen dabei, ihr Lüftungsverhalten zu verbessern - und trägt so dazu bei, Schimmel präventiv zu verhindern.

Praxisbeispiel

In einem Mehrfamilienhaus mit anhaltenden Schimmelproblemen wurde der KLIMAGRIFF® installiert. Innerhalb von drei Monaten konnten Lüftungsmängel eindeutig nachgewiesen und angepasst werden.

Das Ergebnis: keine weiteren Feuchtigkeitsprobleme, zufriedene Mieter und entspannte Vermieter.

Technische Details und Vorteile

Einfache Montage: Der KLIMAGRIFF® wird mit dem mitgelieferten Zubehör direkt unter dem vorhandenen Fenstergriff angebracht. In den meisten Fällen reicht ein einfacher Schraubendreher aus.

Der wird mit dem mitgelieferten Zubehör direkt unter dem vorhandenen Fenstergriff angebracht. In den meisten Fällen reicht ein einfacher Schraubendreher aus. Intelligente Sensorik: Erfasst die Position des Fenstergriffs und -flügels und misst die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lüftungsdauer sowie optional den CO2-Wert.

Erfasst die Position des Fenstergriffs und -flügels und misst die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lüftungsdauer sowie optional den CO2-Wert. Datenauswertung: Alle Daten können über die App und die KLIMA-NAVI-Software abgerufen und in einem Lüftungsreport analysiert werden.

Alle Daten können über die App und die abgerufen und in einem Lüftungsreport analysiert werden. Energiesparend: Optimales Lüften reduziert Heizkosten und schützt die Bausubstanz.

Nachhaltigkeit: Vorbeugung von Schimmel spart Sanierungskosten und Ressourcen.

Über SMART-KLIMA

Die SMART-KLIMA GmbH ist ein Spezialist für Feuchtigkeitsmanagement in und an Gebäuden. Mit innovativen Lösungen wie dem KLIMAGRIFF® setzen wir Maßstäbe in der Schimmelprävention, Energieeffizienz und gesunden Wohnraumbedingungen. Unser Ziel ist es, durch intelligente Produkte und Konzepte wie das IQ³-Gebäudesanierungskonzept einen nachhaltigen Beitrag zur Wohn- und Lebensqualität zu leisten und um wohnen weiter bezahlbar zu machen. Unser Motto: einfach-nachhaltig-sparsam