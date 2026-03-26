Geely Auto Deutschland GmbH

Elektrifiziert, zugänglich, verlässlich:

Die neuen Geely Modelle für Deutschland

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Aachen (ots)

Zunächst zwei elektrifizierte Kompakt-SUVs im Geely Modellportfolio in Deutschland

Erstes Kennenlernen im deutschlandweit ersten Geely Showroom in Aachen

Starray EM-i mit Plug-in-Hybrid-Antrieb startet ab 32.990 Euro

Vollelektrischer Geely E5 ab 37.990 Euro erhältlich

Überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis inklusive acht Jahre oder 200.000 Kilometer

Garantie für Fahrzeug inklusive Antriebsbatterie

Mit einem exklusiven B2B-Event im ersten deutschen Geely Showroom, betrieben am Aachener Standort der Autohandelsgruppe KOHL Automobile, stellte Geely jetzt die Weichen für seine künftige Präsenz in Deutschland. In Aachen konnten die Gäste schon vor dem eigentlichen Marktstart auch die zwei Modelle kennenlernen, die ab Mai das Auftaktportfolio der Marke Geely in Deutschland bilden werden: den Starray EM-i und den Geely E5.

Mit dem Plug-in-Hybrid Starray EM-i mit Geely EM-i Plug-in-Hybrid-Antrieb und dem vollelektrischen Geely E5 positioniert sich Geely im volumenstarken Kompaktsegment (C-Segment). Das Design der beiden Kompakt-SUVs bringt die Produktphilosophie der Marke bereits auf den ersten Blick zum Ausdruck: Innovation, Technologie, Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit stehen bei Geely im Mittelpunkt.

Starray EM-i mit Geely EM-i Plug-in-Hybrid-Antrieb

Der Starray EM-i richtet sich an alle, die einen funktionalen Einstieg in die elektrifizierte Mobilität suchen. Sein Plug-in-Hybrid-Antrieb ermöglicht Reichweiten von bis zu 1.055 Kilometer (WLTP kombiniert). Er vereint einen 160 kW / 218 PS starken Elektroantrieb und einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit 73 kW / 100 PS zu einem wirtschaftlichen Gesamtpaket. Die bis zu 29,8 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Batterie im Starray EMâ€‘i ermöglicht rein elektrische Reichweiten von maximal 136 Kilometer (WLTP kombiniert). Auf 4,74 Meter Länge bietet der Starray EM-i Platz für bis zu fünf Personen. Der 528 bis 2.065 Liter große Gepäckraum macht das kompakte Plug-in-Hybrid-SUV zudem zum idealen Familienbegleiter.

Vollelektrisches Kompakt-SUV: der Geely E5

Der vollelektrische Geely E5 ist 4,62 Meter lang. Seine Energie speist der 160 kW / 218 PS starke Elektromotor aus einer 60,2 oder 68,4 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die bis zu 475 Kilometer Fahrt ohne Ladestopp ermöglicht (WLTP kombiniert). Fünf Sitzplätze und 461 bis 1.877 Liter Raum für Gepäck stehen im Geely E5 für ein großzügiges Raumangebot.

Acht Jahre Garantie und Fünf-Sterne-Bestwertung im EuroNCAP-Crashtest

Sowohl der Starray EM-i als auch der Geely E5 überzeugen mit ihrem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Serienausstattung des Starray EM-i liegt bereits in der Grundversion deutlich über dem Klassendurchschnitt. Sein Einstiegspreis beträgt 32.990 Euro. Der in der Basis ebenfalls praktisch vollausgestattete Geely E5 ist in Deutschland ab 37.990 Euro erhältlich.

Dazu kommt ein Garantiepaket, das Maßstäbe setzt: Geely gewährt in Deutschland auf alle Fahrzeuge acht Jahre oder 200.000 Kilometer Garantie. Das Garantieversprechen umfasst das Fahrzeug inklusive Antriebsbatterie und ist damit best-in-class. Hohe Standards gelten für Geely Kunden auch anderer Stelle: Sowohl der Geely E5 als auch der Starray EM-i schnitten im EuroNCAP-Crashtest mit der Bestwertung von fünf Sternen ab.

Exklusives B2B-Event im KOHL Automobile Geely Showroom:

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WLTP-Verbrauchs- und Emissionswerte (kombiniert):

Geely E5: Stromverbrauch (kombiniert): 15,8–16,9 kWh/100 km (WLTP); COâ‚‚-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; COâ‚‚-Klasse: A.

Starray EM-i: Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert): 14,7–18,2 kWh/100 km (WLTP); Kraftstoffverbrauch (kombiniert, bei entladener Batterie): 6,2 l/100 km; COâ‚‚-Emissionen (gewichtet, kombiniert): 33–54 g/km; COâ‚‚-Klasse (gewichtet, kombiniert): B.

Über Geely

Die Geely Auto Group ist ein führender globaler Automobilkonzern mit Hauptsitz in Hangzhou, China. Als Teil der Zhejiang Geely Holding Group entwickelt und produziert die Geely Auto Group Fahrzeuge unter den Marken Geely, Lynk & Co und Zeekr. Die Zhejiang Geely Holding Group gehört seit 2012 durchgehend zu den Fortune 500 und zählt damit zu den größten Unternehmen der Welt.

Im Jahr 2025 erzielte Geely Auto einen kumulierten Absatz von 3.024.567 Fahrzeugen und übertraf damit das Jahresziel – ein Wachstum von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz von New Energy Vehicles (NEV) erreichte 1.687.767 Einheiten, ein Anstieg von 90 Prozent im Jahresvergleich.

Mit einem klaren Fokus auf technologische Innovation, Elektrifizierung und nachhaltige Mobilität betreibt die Geely Auto Group renommierte Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Produktionsstätten in China, Europa und weiteren internationalen Schlüsselmärkten, darunter Standorte in Shanghai, Göteborg und Frankfurt. Der Konzern hat sich der Entwicklung sicherer, qualitativ hochwertiger und intelligenter Fahrzeuge verschrieben – ermöglicht durch fortschrittliche Technologien wie Hybridantriebe, vollelektrische Architekturen, smarte Vernetzung und autonome Fahrsysteme.

Als global agierendes Unternehmen baut die Geely Auto Group ihre internationale Präsenz durch strategische Partnerschaften, lokale Strukturen und branchenführende Plattformen kontinuierlich aus. Der Konzern verfolgt das Ziel, Mobilitätslösungen zu schaffen, die nachhaltiger, intelligenter und für alle zugänglich sind – und so die Zukunft einer umweltverträglichen Mobilität aktiv mitzugestalten.