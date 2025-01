Geely Auto

Geely Auto verkauft mehr als 2,17 Millionen Einheiten - internationales Marktwachstum übersteigt 53 %

Mit einem Jahresabsatz von 2,17 Millionen Einheiten gab Geely Auto einen bedeutenden Durchbruch im Jahr 2024 bekannt – eine Steigerung von 32 % gegenüber dem Vorjahr. Das internationale Geschäft verzeichnete einen Rekordwert von 403.923 exportierten Einheiten, dies entspricht einem Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2024 hat Geely Auto seine globale Präsenz auf mehr als 80 Länder und Regionen ausgeweitet und mehr als zehn neue Märkte betreten, während es gleichzeitig seine Präsenz in bestehenden Märkten wie dem Nahen Osten, Osteuropa und Lateinamerika ausgebaut hat. Die strategische Expansion wurde zusätzlich verstärkt durch die erfolgreiche Einführung von 16 Modellen in mehr als 40 Ländern und Regionen. Dies unterstreicht das Engagement von Geely, hochwertige Fahrzeuge und außergewöhnliche Kundenerlebnisse für ein vielfältiges globales Publikum anzubieten.

Stärkung von lokaler Präsenz und Netzwerk

Das weltweite Vertriebs- und Servicenetz von Geely Auto wurde erheblich ausgebaut und erreicht nun rund 900 Standorte – eine Steigerung von 69 % gegenüber Ende 2023. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine regionalen Aktivitäten durch den Bau von zwei Fabriken in Asien und Afrika und die Gründung von vier neuen Tochtergesellschaften in Ländern wie Indonesien, Australien, den Philippinen und Chile erweitert, um den Zugang zu den lokalen Märkten zu verbessern. Zur Optimierung der Lieferkette wurde ein hochmodernes globales Ersatzteilnetz aufgebaut, das durch einen zentralen Hub und fünf strategische Standorte im Ausland unterstützt wird.

Flaggschiffmodelle als Wachstumsmotor

Der Coolray wurde eine Million Mal verkauft und ist in 51 Ländern erhältlich. Er sicherte sich in seinem Segment die Top-3-Position unter den chinesischen Marken in sechs wichtigen Märkten. Die Exporte des Monjaro stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 150 %, was die starke Nachfrage nach seinem luxuriösen Design und seiner starken Leistung bestätigt. Der Emgrand untermauerte seine Marktdominanz und rangierte unter den Top 3 der A-Sedans in neun Schlüsselmärkten. Der Geely EX5 erlangte durch seine Auftritte auf internationalen Bühnen wie der Automechanika Frankfurt, der Thailand Auto Expo und der IMXPO in Hongkong weltweite Aufmerksamkeit.

Aufbau eines inklusiven Benutzererlebnisses

Im Jahr 2024 überschritt die Zahl der Geely-Nutzer die 16-Millionen-Grenze, und das Unternehmen konzentrierte seine Anstrengungen auf Produktinnovation, betriebliche Exzellenz und Markenaufbau. Um maßgeschneiderte Lösungen für alle Märkte anbieten zu können, setzt Geely seine „Multi-Energy"-Strategie fort, die Verbrenner-, Hybrid-, Elektro- und Methanolantriebe umfasst.

Als ESG-Wegbereiter positiven Wandel vorantreiben

Geely Auto stellt immer wieder sein Engagement für soziale Verantwortung unter Beweis. Von Wohltätigkeitsinitiativen in Europa über Wohlfahrtsprojekte in Lateinamerika bis hin zu Fahrzeugrecyclingprogrammen in Afrika unterstreichen diese Bemühungen die Entschlossenheit des Unternehmens, weltweit einen positiven Einfluss auszuüben.

Im Jahr 2025 wird Geely Auto sein globales Verkaufsziel von 2,71 Millionen Einheiten anstreben und dabei das gesamte Spektrum des Betriebskonzepts, der Geschäftsfähigkeit, der Produktstrategie und der anspruchsvollen Aftersales-Betreuung weiterentwickeln.

