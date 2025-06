Blokees

Erstausgabe der Minions Mokoo Serie von Blokees: Minions-N-Disguise wird zum Banana Day Hotspot

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 1. Juni 2025 wurde der 2025 Minions Banana Day in Shanghai und Peking offiziell gestartet und markierte den Beginn einer fünfmonatigen Tour durch sechs Städte in China. Die chinesische Bausteinspielzeugmarke Blokees hatte einen besonderen Auftritt bei der Veranstaltung. In der Flaggshiff-Station in Shanghai stellte Blokees weltweit seine neueste Minions Mokoo Serie vor und bot sie gleichzeitig zum Kauf an: Minions-N-Disguise.

In dieser Serie werden sechs kultige Minions-Figuren vorgestellt: King Bob, Soldier Stuart, Golf Tim, Knight Dave, Maid Phil und Caveman Kevin. Ihre unverwechselbaren körperlichen Merkmale und ihr klassisches Erscheinungsbild werden akribisch nachgebildet. Jede Figur verfügt über abnehmbare Kostüme, austauschbares Zubehör und 11 bewegliche Gelenke, die eine fesselnde und realistische Interaktion ermöglichen. Darüber hinaus dient ein verstecktes niedliches Skelettdesign als überraschendes Osterei, das eingefleischten Minions-Fans eine freudige Überraschung bereitet.

Blokees hat aktiv die Innovation der Nutzer gefördert, die Innovationskultur der Marke BFC (Blokees Figures Creator) weiter kultiviert und die Nutzer ermutigt, innerhalb des BFC-Ökosystems zu Schöpfern zu werden. Im Ausstellungsbereich des Minions Banana Day hat Blokees eigens einen Ausstellungsbereich für die Kreationen von BFC eingerichtet.

Der Stand von Blokees erregte große Aufmerksamkeit und wurde zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Minions-Fans. Die Teilnehmer nahmen an Fotosessions und Gruppenporträts teil, während sie den innovativen Prozess des Aufbaus und der Umgestaltung miterlebten. Die Atmosphäre war lebhaft, geprägt von guter Laune und Begeisterung. Ein treuer Minions-Fan kommentierte begeistert: „Diese Minions-Bausteine weisen hochdetaillierte und realistische Designs auf und bieten durch anpassbare Outfits vielseitige Möglichkeiten. Die Integration eines Skelettrahmens ist ein geniales und überraschendes Feature, das die Attraktivität des Produkts erheblich steigert."

Der Minions Banana Day wird noch bis zum 26. Oktober in Shanghai, Peking, Chengdu, Wuhan, Changsha und Shenyang Station machen. Während der Tournee wird Blokees weitere Veröffentlichungen zum Thema Minions und interaktive Aktivitäten vorstellen.

Mit einem Portfolio von über 500 Patenten steht Blokees weiterhin an der Spitze der Innovation. Mit seiner Strategie „Alle Altersgruppen, alle Preisklassen, globale Reichweite" bringt Blokees chinesische Spielfiguren nach und nach auf die globale Bühne.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2701912/image_5032250_6256260.jpg

