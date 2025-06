Blokees

Blokees feierte sein Debüt auf der CCXP México 2025 und tritt offiziell in den mexikanischen Markt ein.

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 30. Mai 2025 wurde die bedeutendste Popkultur-Ausstellung Lateinamerikas, die CCXP Mexico 2025, in Mexiko feierlich eröffnet. Die chinesische Bauklötzchen-Spielzeugmarke Blokees präsentierte erstmals mehrere Produkte aus ihrer IP-Serie auf der Messe. Die offizielle Einführung der Lokalisierungsstrategie von Blokees auf dem mexikanischen Markt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der lateinamerikanischen Geschäftstätigkeit des Unternehmens, nachdem bereits Chile, Peru, Panama und Brasilien erfolgreich erschlossen wurden.

Dieses Mal präsentiert Blokees eine Reihe von Baustein-Figuren, darunter Hero8, Hero10, Champion, Legend, Fantastic und weitere. Diese Produkte basieren auf weltweit bekannten IPs, darunter EVA, Hatsune Miku, Transformers, Ultraman, Marvel, Naruto, Saint Seiya und dem selbst entwickelten IP Hero Infinite. Sie richten sich gezielt an die Altersgruppe ab 16 Jahren in den Bereichen Anime und Modellbau und ziehen eine große Anzahl von Besuchern an, die anhalten und die Produkte ausprobieren möchten. Die Produkte wurden aufgrund ihrer hohen IP-Treue, ihrer einfachen Montage und ihrer Spielbarkeit einhellig gelobt.

Blokees verfügt über ein umfangreiches Portfolio von mehr als 50 weltweit lizenzierten IPs und stellt damit seine soliden Innovationsfähigkeiten in der globalen IP-Zusammenarbeit und Produktentwicklung unter Beweis. Dieser Erfolg basiert auf dem innovativen Forschungs- und Entwicklungssystem von Blokees, das über 500 Patente hervorgebracht und eine umfassende globale Produktmatrix mit mehr als 600 Artikelnummern geschaffen hat. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe IP-Genauigkeit, einfache Montage, außergewöhnliche Spielbarkeit und bemerkenswerte Wertigkeit aus. Diese umfangreiche und vielfältige Produktpalette erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von Spielern weltweit.

Im Rahmen der Veranstaltung richtete Blokees auch einen eigenen Ausstellungsbereich für seine BFC-Werke (Blokees Figures Creator) ein. Seit Mitte 2024 präsentiert Blokees seine BFC-Werke auf bedeutenden internationalen Messen, darunter die China Toy Expo, die Singapore Comic Con, die Nürnberger Spielwarenmesse und die New York Toy Fair. Blokees möchte Fans weltweit für die BFC-Initiative (Blokees Figures Creator) begeistern, um neue Entwicklungen zu fördern und Nutzer dazu anzuregen, ihre Ideen durch eigene Kreationen zum Ausdruck zu bringen.

Diese Entwicklung stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der globalen strategischen Ausrichtung von Blokees dar, nachdem das Unternehmen bereits in Südostasien, Europa und Nordamerika expandiert ist. Unter der Leitlinie „Alle Menschen, alle Preise, Globalisierung" wird Blokees weiterhin globale Akteure durch innovative Produkte und eine Community-Kultur miteinander verbinden und so die Freude am Bauen weitergeben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2700709/image_5032250_34845905.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/blokees-feierte-sein-debut-auf-der-ccxp-mexico-2025-und-tritt-offiziell-in-den-mexikanischen-markt-ein-302470207.html