Micaël Müller wird Mitglied der SMP-Geschäftsleitung als neuer Verantwortlicher Sortenkäse, Innovation und Bildung (SIB)

Per 1. Februar 2025 übernimmt Micaël Müller die Leitung des neu aufgestellten Bereichs Sortenkäse, Innovation und Bildung bei den Schweizer Milchproduzenten (SMP). In seiner Funktion wird er als Mitglied der Geschäftsleitung die verschiedenen Sortenkäse-Organisationen vertreten, vorwiegend in der Westschweiz.

Aufgewachsen in Arzier im Waadtland kam Micaël Müller schon früh mit der Landwirtschaft und insbesondere mit der Milchwirtschaft in Berührung. Auf Milchbetrieben in der Schweiz, Deutschland und Kanada sammelte er praktische Erfahrungen. Nach dem Agronomiestudium an der ETH Zürich begann er 2007 seine berufliche Laufbahn beim Bundesamt für Landwirtschaft, wo er den Ausstieg aus der Milchkontingentierung begleitete. 2010 wechselte er zur Migros Industrie, zunächst als Einkaufsleiter für ELSA, bevor er die Beschaffung von Verpackungen und später die Verpackungsstrategie der Migros Industrie leitete. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Lebensmittelindustrie und seinem fundierten Verständnis für agrarwirtschaftliche Zusammenhänge bringt Micaël Müller strategischen Weitblick und eine praxisorientierte Umsetzungskompetenz in die SMP ein. Direktor Stephan Hagenbuch: «Mit Micaël Müller gewinnen wir einen versierten Fachmann mit einem breiten Erfahrungsschatz in der Milchbranche und einem starken strategischen Hintergrund. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm im Team der SMP-Geschäftsleitung sowie die Impulse, die er einbringen wird.»

Neuaufteilung der Aufgaben in der Geschäftsleitung

Mit dem Eintritt von Micaël Müller werden die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der SMP-Geschäftsleitung zum Teil ebenfalls neu verteilt. Vizedirektor Pierre-André Pittet wird künftig die Bereiche Wirtschaft, Internationales und Nachhaltigkeit (WIN) verantworten. Die Neuaufteilung schafft Ressourcen für die intensive Bearbeitung von Querschnittsfunktionen zum Thema Nachhaltigkeit. Dadurch erhalten wichtige Projekte wie der Selbstcheck Lebensqualität, oder der Klimarechner mehr Aufmerksamkeit.

Herzlich willkommen im Haus der Milch!

Neu setzt sich die Geschäftsleitung der SMP wie folgt zusammen:

Stephan Hagenbuch (Direktor)

Pierre-André Pittet (Leiter Wirtschaft, Internationales und Nachhaltigkeit (WIN), Vizedirektor)

Stefan Arnold (Leiter Swissmilk Marketing)

Stephan Schneider (Leiter Personal, Finanzen und zentrale Dienste (FPD))

Christa Brügger (Leiterin Kommunikation (KOM))

Micaël Müller (Leiter Sortenkäse, Innovation und Bildung (SIB))

Wir freuen uns, Micaël Müller im Team willkommen zu heissen und gemeinsam mit ihm die Zukunft der Schweizer Milchwirtschaft zu gestalten.

Auskünfte Christa Brügger, Leiterin Kommunikation SMP 031 359 52 14