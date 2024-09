Egmont Ehapa Media GmbH

Clever mit Comics: WAS IST WAS Wissen - erstmals als Abenteuer-Comic!

Berlin (ots)

Wissen, Informationen, Wunder! Mit Egmont BÄNG! Comics kommt der Spaß am Lernen und Lesen von ganz alleine. Ab dem 8. Oktober schicken wir die neuen Charaktere Will, Iris und Wenko auf spannende Abenteuer. Die neue Wissenscomicreihe für Kinder präsentiert auf unterhaltsame Weise fesselnde Geschichten mit liebevoll gestalteten Figuren. Entwickelt wurde das Konzept der Reihe von Story House Egmont in Zusammenarbeit mit dem TESSLOFF Verlag und Kinderbuchautor und Illustrator Falk "Zapf" Holzapfel.

Jedes der Kinder ist in einem bestimmten Fachgebiet bewandert und bringt so immer wieder Wissen ein, um die Handlung voranzutreiben. Zusätzlich gibt es Info-Boxen, in denen das Gelernte ergänzt und vertieft wird. Außerdem befindet sich am Ende der Abenteuer ein kindgerechtes Glossar, das weitere Informationen zu den Themengebieten der Missionen liefert. Jeder Band wird von verschiedenen Zeichner:innen umgesetzt und von den Expert:innen der dazugehörigen WAS IST WAS Bücher redaktionell begleitet.

In "Das beste Haustier der Kreidezeit" können Leser:innen die verlorene Welt der Urzeitgiganten aus nächster Nähe kennenlernen: Was als ganz normaler Schultag beginnt, wird schnell eine unfreiwillige Reise 80 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Natur- und Tierfreund Wenko, die geschichtsinteressierte Iris und Techniknerd Will erkunden die Kreidezeit. Dort sollen sie dem durchgeknallten Professor Quecksilber dabei helfen, das beste Haustier der Kreidezeit zu finden.

Im Band "Im Orbit des Neptun" begleiten Leser:innen Will, Iris und Wenko in die unendlichen Weiten des Alls und erfahren viel zu den Themen Planeten und Raumfahrt. Dieses Mal sollen die Kinder dem Professor dabei helfen, den Planeten mit den besten Wachstumsbedingungen für seine Geranie zu finden. Beim Ausflug durch das Sonnensystem geht es von den Jupitermonden über den Mars bis hin zur Internationalen Raumstation ISS - eine aufregende Mission, auf der es auch einige Hindernisse zu bewältigen gibt...

"Das beste Haustier der Kreidezeit" (ISBN 978-3-7704-0862-7) und "Im Orbit des Neptun" (ISBN 978-3-7704-0863-4), Egmont BÄNG! Comics, jeweils EUR 14,95, sind ab dem 08. Oktober im Handel und auch unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Interviewanfragen mit Autor und Zeichner Falk Holzapfel und Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt. Eine Pressemappe mit umfangreichem Zusatz- und Bildmaterial finden Sie unter www.egmont-presseportal.de im Presseraum WAS IST WAS Comic-Abenteuer. Nach der Registrierung und Freischaltung können Sie mit dem Download beginnen.