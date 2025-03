Blokees

Blokees stellt auf der Spielwarenmesse 2025 in New York aus: Weltpremieren der neuen IP-Produkte basierend auf den Minions

Shanghai, 3. März 2025 (ots/PRNewswire)

Nach seiner Teilnahme an der Spielwarenmesse International Toy Fair in Nürnberg im Januar dieses Jahres hat die chinesische Marke Blokees, die sich auf Bausteinfiguren-Spielzeug spezialisiert hat, im März einen weiteren großen Schritt gemacht und seine neuesten Produkte auf der Toy Fair New York 2025 vorgestellt. Auf der diesjährigen Veranstaltung war Blokees Gastgeber der Weltpremiere der ersten Ausgabe der Minion Magic Series, die auf dem erfolgreichen Minions-Franchise basiert, während die zweite Ausgabe der Sesame Street Friends Magic Series ihr Debüt als Neuerscheinungen feierte. Darüber hinaus wird Blokees die Fans mit unseren anderen beliebten Bausteinfiguren, die auf internationalen IPs wie Ultraman, Transformers und Hero Infinity basieren, an den Stand locken.

Ein Highlight auf der Spielwarenmesse New York war die Produktneuheit von Blokees – Blokees Minions Magical Series: Jelly Factory. Die Serie zeigt die vier kultigen Minions Bob, Otto, Stuart und Kevin mit exklusivem Zubehör und Aktionen, wie z. B. dass Bob ein Marmeladenglas auf den Kopf geklebt bekommt und Otto Obst trägt. Das Produkt stellt eine humorvolle Miniatur-Gelee-Fabrik dar, die den Spaß an der Herstellung von Marmelade einfängt.

Auf der Singapore Comic Con im Dezember 2024 sorgte Blokees mit der Sesame Street Partners Magical Series 01-04 für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen setzt diese Dynamik fort und erweitert die Sesamstraßen-Familie auf der Toy Fair New York um vier weitere beliebte Figuren: Ernie, Bert, Oscar und Graf Zahl. Darüber hinaus stellte Blokees auf der Spielwarenmesse einen exklusiven Artikel vor: den verchromten Bumblebee, der aufgrund seiner einzigartigen Galvanotechnik und seiner aufwändigen Details große Aufmerksamkeit erregte.

Der Erfolg von Blokees ist das Ergebnis jahrelanger engagierter Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen hat kontinuierlich Innovationen in Bereichen wie dem Spielsystem, der Produktionstechnologie und den Prozessen vorgenommen und eine unverwechselbare Produktmatrix mit über 500 Patenten geschaffen. Außerdem ermutigt Blokees seine Fans weltweit, sich in seiner BFC (Blokees Figures Creator) Community zu engagieren, wo sie sich durch von Fans geschaffene Kreationen ausdrücken können. Die BFC Community wächst weltweit und ist auf dem besten Weg, ein internationales Zentrum für Kreative zu werden.

Mit seinen starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und seiner innovativen Produktpalette verfolgt Blokees die Strategie „Universell ansprechend, schrittweise Preisgestaltung, globale Förderung". Von der Singapore Comic Con über die Spielwarenmesse International Toy Fair bis hin zur Toy Fair New York hat Blokees seine Internationalisierung stetig vorangetrieben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2631188/image_5032250_18570029.jpg

