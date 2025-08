H.I.G. Capital

H.I.G. Capital schließt die Übernahme von Kantar Media ab

H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine ihrer Tochtergesellschaften die Übernahme von Kantar Media von der Kantar Group abgeschlossen hat.

Kantar Media mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medienmessung und -analyse, das innovative Einblicke in das Publikumsverhalten, die Werbewirksamkeit und das Mediennutzungsverhalten bietet. Das Unternehmen ist in mehr als 60 Märkten tätig und bietet ein breites Portfolio an Lösungen an, darunter Publikumsmessung, medienübergreifende Analysen und Tools zur Medienvalidierung, die Marken, Agenturen und Medieninhaber unterstützen.

Patrick Béhar, CEO von Kantar Media, erklärte: „Wir freuen uns, mit dem Abschluss der Transaktion nun offiziell Teil der H.I.G.-Familie zu sein. Ich möchte H.I.G. meinen Dank für ihr Vertrauen in unsere Vision und die bedeutende Investition in unsere Zukunft aussprechen. Dieser Meilenstein markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels, in dem wir unseren strategischen Fokus schärfen, unsere Position als unabhängige Autorität in der Medienmessung stärken und Innovationen für unsere Kunden, Partner und Teams auf der ganzen Welt vorantreiben werden."

Nishant Nayyar, Managing Director bei H.I.G., kommentierte: „Kantar Media ist seit langem als grundlegender Akteur im globalen Medien-Ökosystem anerkannt, der geschäftskritische Daten und KI-gestützte Analysen bereitstellt, die strategische Entscheidungen für seine Kunden vorantreiben. In Anbetracht der sich weiterentwickelnden Suite an Datenlösungen und firmeneigenen Messkapazitäten sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen unter Patricks Führung gut positioniert ist, um sich als unabhängiges Unternehmen erfolgreich zu behaupten und sein Wachstum als Marktführer im Bereich Medienmessung und fortschrittliche Analysen zu beschleunigen."

Markus Noe-Nordberg, Managing Director und Head of H.I.G. Europe Middle Market Private Equity, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, in Kantar Media zu investieren, ein Unternehmen, das in der Publikumsmessung und -analyse führend ist. Die Erfahrung von H.I.G. bei der Skalierung von Unternehmen und der Durchführung von Unternehmensausgliederungen ist eine gute Voraussetzung, um Kantar Media beim Übergang in die Unabhängigkeit zu unterstützen."

H.I.G. wurde von Morgan Stanley & Co. International, ING und Simpson Thacher & Bartlett LLP beraten.

Informationen zu Kantar Media

Kantar Media ist weltweit führend in der Medienmessung und -analyse und bietet seinen Kunden umfassende Einblicke in das Publikumsverhalten, die Werbewirksamkeit und das Mediennutzungsverhalten. Kantar Media verfügt über ein umfassendes Verständnis der globalen Medienlandschaft und bietet datengestützte Lösungen, die Marken, Agenturen und Medieninhabern helfen, ihre Marketingstrategien zu optimieren und messbare Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter kantarmedia.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar*. Sie hat ihren Sitz in Miami und unterhält Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationale Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis, als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

