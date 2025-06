rtk international

Europäischer Vertriebsriese treibt Schulterschluss mit Frankreich voran

rtk international beteiligt sich am französischen Marktführer TourCom

Luxemburg / Paris (ots)

Mit der Beteiligung am französischen Marktführer TourCom baut die rtk Gruppe ihre Position als führende Reisebürokooperation in Europa weiter aus. Die rtk international übernimmt 34 Prozent der Anteile an TourCom - ein bedeutender Schritt zur weiteren Internationalisierung und zur Stärkung der europäischen Zusammenarbeit im Reisevertrieb.

TourCom, führender Anbieter im französischen Reisebürovertrieb, vereint rund 1.000 Reisebüros mit einem Gesamtumsatz von über 2,5 Milliarden Euro. Mit der Beteiligung wächst das Netzwerk der rtk/rtg Gruppe mit Hauptsitz in Burghausen auf knapp 3.900 Reisebüros mit einem konsolidierten Jahresumsatz von nahezu sechs Milliarden Euro. Damit bestätigt die rtk/rtg Gruppe ihre Position als größte Reisebürokooperation Europas.

Thomas Bösl, Director Strategy & International Business Development sowie Vorstand der rtk international, erklärt: "Wir freuen uns, die Partnerschaft mit TourCom weiter auszubauen. Diese Beteiligung ist ein wichtiger Meilenstein für unsere internationale Ausrichtung - sowohl für unsere Reisebüropartner als auch für Reiseveranstalter und Leistungsträger. Die gesamte Branche profitiert von einer stärkeren europäischen Vernetzung."

Die Beteiligung ist Teil von Bösls konsequenter Strategie, im Leisure-Segment eine starke europäische Allianz zu schaffen. Aufbauend auf den bestehenden Strukturen in Belgien, Luxemburg, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Rumänien wird die europäische Positionierung der rtg Gruppe weiter gefestigt.