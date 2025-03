H.I.G. Capital

H.I.G. Capital kündigt strategische Investition in die TIMETOACT GROUP an

London, 4. März 2025 (ots/PRNewswire)

H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine ihrer Tochtergesellschaften eine endgültige Vereinbarung über eine strategische Investition in die TIMETOACT GROUP („TIMETOACT" oder das „Unternehmen") unterzeichnet hat. Die Gründer und das Führungsteam von TIMETOACT, darunter Felix Binsack, Hermann Ballé und Frank Fuchs, werden neben H.I.G. mit einer signifikanten Beteiligung reinvestieren und damit ihr Engagement für das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstreichen.

TIMETOACT, mit Hauptsitz in Köln, ist ein führender IT-Dienstleister, der sich auf Cloud-Plattformen und digitale Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat über 1.400 Mitarbeiter in 22 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Servicezentren in Mitteleuropa und Südostasien und Tochtergesellschaften in Spanien und den Vereinigten Staaten. TIMETOACT berät Fortune-1000-Kunden und Kunden aus dem öffentlichen Sektor bei IT-Strategien und innovativen IT-Lösungen, einschließlich Cloud-Transformation, KI, Daten, Software und System-Engineering-Services.

Das leitende Managementteam von TIMETOACT wird das Unternehmen weiterhin führen und die Kontinuität in den Kundenbeziehungen und der strategischen Umsetzung sicherstellen. H.I.G. wird sein globales Netzwerk und sein umfassendes Know-how im Bereich IT-Dienstleistungen und Technologie nutzen, um das langfristige Wachstum und die Expansion von TIMETOACT zu unterstützen.

Felix Binsack, Geschäftsführer von TIMETOACT, kommentiert: „TIMETOACT hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum und Erfolg erlebt und seinen Umsatz und Gewinn seit 2022 mehr als verdreifacht. H.I.G. ist mit dem Managementteam in Bezug auf die künftige Wachstumsstrategie des Unternehmens voll und ganz einer Meinung. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die uns die Erfahrung und das breite Netzwerk von H.I.G. bieten."

Nishant Nayyar, Geschäftsführer von H.I.G., fügte hinzu: „Wir sind sehr beeindruckt von dem starkem Wachstumskurs von TIMETOACT, seiner profunden Expertise in wachstumsstarken Technologie-Ökosystemen und seinem unermüdlichen Engagement für Innovation. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Felix, Hermann und Frank, um die nächste Phase der Expansion des Unternehmens zu beschleunigen."

Markus Noe-Nordberg, Geschäftsführer und Leiter des europäischen LBO-Teams für den Mittelstand von H.I.G., sagte: „Wir freuen uns über die Möglichkeit, in TIMETOACT zu investieren. Die Erfahrung von H.I.G. in der Zusammenarbeit mit gründergeführten Unternehmen wird dem Managementteam des Unternehmens helfen, die Expansion von TIMETOACT zu beschleunigen."

Die Transaktion wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen.

Informationen zur TIMETOACT GROUP

TIMETOACT ist ein führender IT-Dienstleister, der sich auf Cloud-Plattformen und digitale Lösungen für Fortune-1000-Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors spezialisiert hat. Das Unternehmen treibt digitale Innovation und betriebliche Exzellenz voran, indem es bei der IT-Strategie berät, die Cloud-Transformation beschleunigt und KI, Daten, Software und Systemtechnik zur Entwicklung innovativer Lösungen einsetzt. Als strategischer Partner von AWS, Atlassian, Google, Microsoft, IBM und SAP unterstützt TIMETOACT seine Kunden dabei, den Wert ihrer Cloud-Plattformen zu maximieren. Für innovative Kunden konzipiert und implementiert TIMETOACT digitale Geschäftsmodelle, um neue Marktchancen zu erschließen. Darüber hinaus betreibt und optimiert das Unternehmen kontinuierlich Cloud-Plattformen und digitale Lösungen, um den langfristigen Erfolg zu sichern. TIMETOACT beschäftigt ein Team von mehr als 1.400 Mitarbeitern in 22 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Service-Hubs in Zentraleuropa und Südostasien und Tochtergesellschaften in Spanien und den USA. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von über 360 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter timetoact-group.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden US-Dollar.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den USA sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-Outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

nnayyar@hig.com

mnordberg@hig.com

hig.com