H.I.G. Capital

H.I.G. Capital unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme einer strategischen Beteiligung an der HELLER Group

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine Tochtergesellschaft eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet hat, um in die HELLER Group („HELLER", die „Unternehmensgruppe" oder das „Unternehmen") zu investieren, einen führenden Werkzeugmaschinenhersteller in Deutschland. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden.

HELLER wurde 1894 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nürtingen, Deutschland. Das Unternehmen ist ein weltweit anerkannter Anbieter von hochmodernen CNC-Werkzeugmaschinen und Fertigungssystemen, der sich auf die hochpräzise und hochproduktive Metallbearbeitung spezialisiert hat. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 2.600 Mitarbeiter und betreibt fünf hochmoderne Produktionsstätten in Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie 30 Vertriebs- und Serviceniederlassungen weltweit. Die globale Präsenz von HELLER hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine Vielzahl von Kunden und Branchen zu bedienen, darunter Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Energie, Verteidigung und Nutzfahrzeuge.

Die H.I.G. und die vierte Generation der Familie Heller sind eine Partnerschaft eingegangen, um das vor zwei Jahren von Dr. Thorsten Schmidt, CEO der HELLER Group, initiierte Transformationsprogramm umzusetzen. H.I.G. wird sein umfangreiches Know-how im Fertigungssektor, sein globales Netzwerk und seine Kapitalressourcen nutzen, um das Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung seines Wachstumsplans zu unterstützen. Die Familie Heller wird weiterhin einen bedeutenden Anteil an dem Unternehmen halten, sodass die Identität des Unternehmens als langjähriges Familienunternehmen erhalten bleibt.

Nicole Pfleiderer und Marc Heller, die vierte Generation der Familie Heller, kommentieren: „Wir freuen uns, mit der H.I.G. einen idealen Partner gefunden zu haben, um gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft für unser Unternehmen zu gestalten. Die herausragende Erfolgsbilanz von H.I.G., das Fachwissen im Engineering-Sektor und das ausgedehnte globale Netzwerk werden dem Unternehmen erhebliche strategische Vorteile verschaffen. Diese Partnerschaft legt ein starkes Fundament für nachhaltige Investitionen in die Zukunft von HELLER, und wir sind zuversichtlich, dass HELLER seine strategischen Initiativen erfolgreich umsetzen und stärker denn je daraus hervorgehen wird."

Dr. Thorsten Schmidt, Chief Executive Officer bei HELLER, fügt hinzu: „HELLER ist für eine vielversprechende Zukunft positioniert. Um das volle Potenzial des Unternehmens zu erschließen, ist jedoch eine strategische Neuausrichtung erforderlich. Unser Ziel ist es, unseren Status als marktführender Innovator zu festigen und auszubauen, wodurch wir neue Branchen bedienen und einen breiteren Kundenstamm ansprechen können. In Zusammenarbeit mit H.I.G., der Familie Heller und unseren talentierten Mitarbeitern werden wir unseren ehrgeizigen Strategieplan umsetzen und die langjährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortführen."

Christian Kraul-von Renner, Managing Director bei H.I.G., erklärt: „HELLER ist ein weltweiter Technologieführer. Wir sind beeindruckt von der technischen Exzellenz des Unternehmens, den außergewöhnlichen Fähigkeiten seiner Mitarbeiter und der Führungsstärke seines Managementteams. Mit seiner 130-jährigen Tradition verfügt das Unternehmen über eine bemerkenswerte Grundlage, und wir sind zuversichtlich, was seine Zukunft betrifft. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit der Familie Heller und auf die enge Zusammenarbeit mit Dr. Thorsten Schmidt und dem gesamten Management-Team, um gemeinsam das nächste Erfolgskapitel von HELLER zu schreiben."

Informationen zu HELLER

Als Unternehmen, das 1894 als bescheidener Handwerksbetrieb gegründet wurde, ist HELLER zu einem weltweit anerkannten Marktführer für CNC-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme für die spanende Bearbeitung aufgestiegen. Heute beschäftigt die Gruppe über 2.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen betreibt fünf hochmoderne Produktionsstätten in Europa, Asien, Nord- und Südamerika, die einen gleichbleibenden und zuverlässigen Service für eine Vielzahl von Branchen gewährleisten. HELLER verfügt über eine starke globale Präsenz mit eigenen Vertriebs- und Serviceniederlassungen und einem ausgedehnten Netz von qualifizierten Servicepartnern in allen wichtigen Märkten. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst fortschrittliche 4-Achsen- und 5-Achsen-Bearbeitungszentren, Fräs-Dreh-Bearbeitungszentren und Prozessmaschinen. Ergänzt wird dieses Portfolio durch ein modulares Angebot an Dienstleistungen und modernsten Lösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Produktionsprozessen. Weitere Informationen finden Sie auf der HELLER Website unter heller.biz.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden US-Dollar.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den USA sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-Outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital

ckraulvonrenner@hig.com

hig.com