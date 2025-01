H.I.G. Capital

H.I.G. Realty erwirbt Radio House und St. Andrew's House, einen erstklassigen Campus für Biowissenschaften in Cambridge, U.K.

London (ots/PRNewswire)

H.I.G. Capital („H.I.G."), ein führendes globales Unternehmen für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 67 Mrd. US-D, freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner verbundenen Unternehmen die Übernahme von Radio House and St. Andrew's House („RHSAH" oder die „Immobilie"), einem einkommensgenerierenden Innovationscampus im Herzen von Cambridge, Großbritannien, dem führenden Technologie- und Life-Science-Zentrum Europas, abgeschlossen hat.

RHSAH ist ein 85.000 Quadratmeter großer Komplex mit zwei Gebäuden, der für technologie- und innovationsorientierte Unternehmen bestimmt ist. Die mit „Excellent" bewertete Immobilie von BREEAM stellt für H.I.G. eine strategische Investition dar und bietet die Möglichkeit, im Stadtzentrum von Cambridge einen Innovations- und Life-Sciences-Campus von Weltklasse zu entwickeln. Die Übernahme bietet ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial, indem sie das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt in Cambridge nutzt, das durch die hohe Konzentration von Forschungseinrichtungen in der Region bedingt ist.

Riccardo Dallolio, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, fügte hinzu: „RHSAH ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, in wachstumsstarke Sektoren in Europa zu investieren. Wir sind bestrebt, in hochwertige Standorte zu investieren und einen Beitrag zum florierenden Life-Science-Markt in Cambridge zu leisten."

Jérôme Fouillé, Managing Director bei H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Wir freuen uns über die Übernahme von RHSAH, die perfekt zu unserer Strategie passt, forschungsorientierten Unternehmen und Organisationen an wichtigen Standorten im Vereinigten Königreich hochwertige Immobilien zur Verfügung zu stellen."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 67 Mrd. USD mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis, als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

