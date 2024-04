LID Pressecorner

Stadt trifft Land – Tag der Schweizer Milch

Medienmitteilung der Schweizer Milchproduzenten

Im ganzen Land haben über 100'000 Personen am Samstag die Vorzüge der Schweizer Milch genossen. Diese steht für Qualität und ein Produkt, das die Basis für eine Vielfalt von wertvollen Lebensmitteln ist. Der Tag der Schweizer Milch bot der Bevölkerung aber auch an über hundert Standorten Gelegenheit, sich direkt mit Milchproduzent:innen auszutauschen.

Swissmilk organisiert den Tag der Schweizer Milch seit 2009 jährlich mit dem Ziel, Milchproduzent:innen, Jungzüchteri:nnen und weitere Akteure der Milchwirtschaft mit Konsument:innen ins Gespräch zu bringen. Auch in diesem Jahr wurden wieder Schweizer Milch und Milchprodukte in der ganzen Schweiz gefeiert. Swissmilk konnte wieder auf zahlreiche Partner zählen, die Milch und Milchprodukte zur Verfügung stellten. Auch wieder mit dabei: Aldi Suisse und Lidl Schweiz. Neu unterstützte in diesem Jahr «faireswiss» mit einer eigenen Aktion den Tag der Schweizer Milch.

Das Leben auf dem Hof

An über 130 Standorten konnten Konsument:innen die Milch und Milchprodukte hautnah erleben. Je nach Stand wurde zum Beispiel feine Milch ausgeschenkt oder es gab verschiedene Milchprodukte zum Geniessen. Vielerorts betreuten die Milchproduzent:innen selbst den Stand. Eine gute Gelegenheit also, das Hofleben aus erster Hand kennenzulernen. Selbstverständlich fehlten auch Spiel und Spass für Gross und Klein nicht.

