H.I.G. WhiteHorse stellt der CCE Group Finanzmittel zur Verfügung

London (ots/PRNewswire)

H.I.G. WhiteHorse, ein Kredit-Tochterunternehmen der globalen Investmentfirma H.I.G. Capital („H.I.G."), freut sich bekannt zu geben, dass es eine neue erstrangige, vorrangig besicherte Kreditfazilität für die CCE Group („CCE" oder „das Unternehmen"), ein Portfoliounternehmen von Hivest Capital Partners („Hivest"), bereitgestellt hat. CCE mit Sitz in Paris, Frankreich, ist eine Luftfahrtplattform, die 2023 nach der Ausgliederung von Driessen und AviusULD aus Safran gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Unternehmen mit führenden Positionen in Nischenmärkten im Bereich der Kabinen- und Frachtausrüstung. Driessen ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Bordküchen, darunter Wagen, Behälter, Kufen und Schubladen sowie Kühl- und Verbindungssysteme. AviusULD ist ein marktführender Hersteller von Ladeeinheiten (Unterdeck- und Hauptdeckcontainer, Paletten und Ersatzteile).

Klaus Hofmann, CEO von CCE, und Pierre Mazières, CFO und Corporate Secretary von CCE, kommentierten: „Diese neue Finanzierung stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von CCE dar und wird uns mehr Flexibilität bieten, um unsere strategischen Ziele schneller zu erreichen. Seit unserer Ausgliederung aus Safran haben wir ein starkes und unabhängiges Fundament aufgebaut. Da das Vertrauen der Branche groß ist, sind wir nun bereit, unsere Vision eines integrierten Marktführers für Kabinen und Fracht zu beschleunigen."

Barthélemy Grave, Principal bei Hivest, sagte: „Wir sind sehr begeistert von dieser neuen Partnerschaft, die neue Möglichkeiten für die Entwicklung und externe Wachstumsstrategie von CCE eröffnet." Wir sind zuversichtlich, dass H.I.G. Whitehorse gut zu uns passt und die Gruppe tatkräftig unterstützen wird, und wir freuen uns, bei diesem vielversprechenden Projekt zusammenzuarbeiten."

Pascal Meysson, Head of H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „CCE ist ein beeindruckendes Unternehmen. Wir unterstützen gerne Marktführer, und CCE ist als unbestrittener Weltmarktführer in seinem Bereich eine gute Wahl. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Hivest und die Geschäftsführung in uns setzen, und freuen uns darauf, ihren anhaltenden Erfolg zu unterstützen."

Charles Bourgeois, Managing Director bei H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Die erheblichen Anstrengungen, die Hivest und das Managementteam unternommen haben, um CCE erfolgreich aus Safran herauszulösen und zu einem vollständig unabhängigen und florierenden Unternehmen zu entwickeln, haben einen erheblichen Mehrwert geschaffen." Wir freuen uns, CCE und Hivest bei diesem aufregenden neuen Kapitel ihrer Entwicklung zu unterstützen, und wir sind zuversichtlich, dass die Gruppe in den kommenden Jahren ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen wird, das durch strukturelle Unterstützung begünstigt wird."

Informationen zur CCE Group

Die CCE (Cabin and Cargo Equipment Group) mit Hauptsitz in Paris wurde 2023 nach der Ausgliederung von zwei Safran-Unternehmen (Driessen und AviusULD) gegründet und ist eine Plattform für Luft- und Raumfahrtausrüstung, die sich auf die Entwicklung von Unternehmen mit Führungspositionen in Nischenmärkten für Kabinen- und Frachtausrüstungen konzentriert. Das Portfolio der Group umfasst AviusULD, den Marktführer im Bereich der Ladeeinheiten, der eine Reihe von Produkten anbietet, darunter Unterdeck- und Hauptdeckbehälter, Paletten und Ersatzteile. Darüber hinaus ist Driessen Catering Equipment Marktführer für Lösungen im Bereich Bordküchenausstattung und bietet eine umfassende Produktpalette wie Trolleys, Behälter, Zubehör wie Kufen und Schubladen, Kühlsysteme und Anschlusslösungen. Weitere Informationen finden Sie unter cc-equipment.com.

Informationen zu Hivest Capital

Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 900 Millionen Euro ist Hivest eine unabhängige französische Private-Equity-Gesellschaft, die von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen ist. Hivest investiert in KMU oder Mid-Cap-Unternehmen in Europa und den USA mit einem Umsatz zwischen 50 und 500 Millionen Euro im Rahmen von Buyout- oder Kapitalerweiterungsprojekten. Die Zielsetzung von Hivest besteht darin, Unternehmen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie ehrgeizige Wachstumsstrategien umsetzen und die operative Leistung verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter hivestcapital.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden US-Dollar.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den USA sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-Outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

