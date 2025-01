H.I.G. Capital

H.I.G. Realty investiert in Privatschulen-Eigentümer und -Betreiber Intellego Education

London (ots/PRNewswire)

H.I.G. Capital („H.I.G."), ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften in Intellego Education („Intellego" oder das „Unternehmen") investiert hat, einem auf Europa fokussierten Eigentümer und Betreiber privater anglophoner Schulen.

Intellego konzentriert sich auf die Gründung, Neupositionierung und den Betrieb führender unabhängiger Schulen in Europa. Das Unternehmen stellt die Unterstützung, das Wissen und die Instrumente zur Verfügung, die notwendig sind, um die besten pädagogischen Praktiken an jede seiner Partnerschulen zu bringen. Das Unternehmen wird von erfahrenen Pädagogen und Betreibern geführt, die mehr als 170 Schulen geleitet haben, darunter mehr als 30 % der besten Schulen in Europa, die einen International Baccalaureate-Abschluss anbieten.

Mit dieser Investition ist Intellego in der Lage, den attraktiven Rückenwind des Bildungssektors zu nutzen und ein Portfolio von hochselektiven Partnerschulen in europäischen Großstädten aufzubauen.

Riccardo Dallolio, Managing Director und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Wir freuen uns über den Abschluss dieser Transaktion, die zu unserer Strategie passt, in Plattformen mit starken langfristigen Trends zu investieren. Wir konzentrieren uns auf den Aufbau erstklassiger Unternehmen, die eine kritische Masse erreichen können, und unsere Investition in Intellego ergänzt unser derzeitiges Portfolio von Plattforminvestitionen, das die Bereiche Lagerung und Logistik, Selfstorage, Gesundheitswesen und Gastgewerbe umfasst.

Stelios Theodosiou, Managing Director bei H.I.G. Realty in Europa, fügte hinzu: „Intellego stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, in den privaten primären und sekundären Bildungsbereich mit einem erstklassigen Managementteam einzusteigen, einem Team, das wirklich einen differenzierten Ansatz für die Bildung bietet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Intellego, um eine Wachstumsstrategie umzusetzen, die sich auf die Schaffung einer Plattform einzigartiger, pädagogisch hervorragender Schulen in ganz Kontinentaleuropa konzentriert."

Peter Burdon, CEO von Intellego, schloss mit den Worten: „Intellego möchte der Partner der Wahl für außergewöhnliche Schulen sein, die ihr individuelles Ethos beibehalten wollen. Aufbauend auf der umfassenden Erfahrung von H.I.G. im europäischen Immobilienbereich freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Schulen, die unsere Vision und unser Ziel teilen."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 67 Mrd. USD mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-Outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

rdallolio@hig.com

stheodosiou@hig.com

hig.com