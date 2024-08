Rohde & Schwarz

Personelle Veränderung in der Geschäftsführung von Rohde & Schwarz

München (ots)

Peter Riedel hat sich entschlossen, seine Position als President und COO der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG zum Ende Juli 2024 aus persönlichen Gründen niederzulegen und das Unternehmen zu verlassen. Er bleibt Rohde & Schwarz in beratender Funktion verbunden.

Mit dem Ausscheiden von Peter Riedel bilden nunmehr Christian Leicher als langjähriger President und Chief Executive Officer sowie Andreas Pauly, der zum 1. Oktober 2023 als President und Chief Technology Officer in die Geschäftsführung berufen wurde, die Führungsspitze des Münchener Technologiekonzerns. Andreas Pauly wird aktuell auch die Aufgaben des Chief Operating Officer interimistisch wahrnehmen.

"Peter Riedel hat maßgeblichen Anteil an der sehr erfolgreichen Entwicklung von Rohde & Schwarz über die letzten Jahrzehnte und hat unser Unternehmen an vielen Stellen sehr zum Positiven geprägt. Wir danken ihm für sein jahrzehntelanges, außergewöhnlich großes und erfolgreiches Engagement bei Rohde & Schwarz und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg auf seinem beruflichen Weg", so Christian Leicher, President und CEO der Rohde & Schwarz Unternehmensgruppe.

Peter Riedel sagt: "Nach fast 36 Jahren Unternehmenszugehörigkeit bei Rohde & Schwarz habe ich mich zu einer beruflichen Neuorientierung entschlossen, die ich nun einleiten werde. Ich blicke stolz und dankbar auf meine Zeit bei Rohde & Schwarz zurück, in der wir das Unternehmen gemeinsam weiterentwickeln und zukunftssicher aufstellen konnten. Ich wünsche meinen Kolleginnen und Kollegen in aller Welt alles Gute für die Zukunft!"

Peter Riedel gehörte der Geschäftsführung von Rohde & Schwarz seit 2014 als Chief Operating Officer an.