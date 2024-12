H.I.G. Capital

H.I.G. Realty kündigt strategische Partnerschaft mit dem Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre in London an

London (ots/PRNewswire)

H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine Tochtergesellschaft eine strategische Partnerschaft (die „Partnerschaft") mit dem Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre („QMB") unterzeichnet hat, mit der eine Vereinbarung über die Bereitstellung von 40 000 Quadratmetern Inkubatorfläche in seinem Vorzeige-Innovationszentrum in Whitechapel, London, getroffen wurde.

H.I.G. und dessen Entwicklungspartner Lateral, ein im Vereinigten Königreich ansässiger Immobilienentwickler, werden bei diesem Projekt mit Barts Life Sciences (BLS), dem Barts Health NHS Trust, der Queen Mary University of London (QMUL) und dem britischen Ministerium für Gesundheit und Soziales zusammenarbeiten, was einen wichtigen Meilenstein für den Whitechapel Life Science Cluster darstellt. Die zusätzliche Fläche wird das Ziel unterstützen, im Herzen von Whitechapel ein Cluster der Biowissenschaften von Weltrang zu schaffen, das die Entwicklung von lebensverändernden Behandlungen und Ergebnissen im Gesundheitswesen beschleunigt.

Darüber hinaus werden durch die Entwicklung eines hochmodernen Gründerzentrums und seiner gemeinsamen Dienste ein Umfeld sowie ein Ökosystem für den Aufbau von Unternehmen geschaffen, was für die Ansiedlung von Start-up-Unternehmen und Ausgründungen entscheidend ist. Die umfassende Erfahrung von QMB beim Betrieb von Gründerzentren wird auch dazu beitragen, langfristige und hochwertige Arbeitsplätze im Whitechapel-Gebiet zu schaffen, Karrierewege zu fördern sowie die Ausbildung in den Bereichen Biowissenschaften und MINT zu unterstützen.

Jérôme Fouillé, Managing Director bei H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit QMB bei der Entwicklung dieses erstklassigen Gründerzentrums in der Cavell Street. Unsere Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung eines lebendigen Life-Sciences-Clusters in Whitechapel und zur Förderung des Wachstums der H.I.G.-Life-Sciences-Immobilienplattform im Vereinigten Königreich. Durch die Bereitstellung von hochwertigen Einrichtungen und Unterstützungsdiensten schaffen wir ein Umfeld, in dem innovative Start-ups gedeihen sowie zu bahnbrechenden Gesundheitsergebnissen beitragen können."

Ted Webster, Vorsitzender von QMB, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit H.I.G. ist eine aufregende Gelegenheit, unser bewährtes Modell zur Unterstützung von Start-ups im Bereich der Biowissenschaften zu erweitern. Der neue Raum wird es uns ermöglichen, die nächste Generation innovativer Unternehmen zu fördern und ihnen die Ressourcen und Bedingungen zu bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen. Wir sind bestrebt, den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben und der lokalen Gemeinschaft sowie darüber hinaus erheblichen Nutzen zu bringen.

Informationen zum Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre

Der bestehende QMB-Inkubator wurde 2011 als Londons erste komplett neu gebaute Einrichtung für Chemie- und Biologie-Start-ups im Früh- und Spätstadium eröffnet und bietet 39 000 Quadratmeter an kommerziellen Nasslabor- und Büroflächen. Die langjährige Erfahrung von QMB bei der Unterstützung des Wachstums innovativer Unternehmen und der Erleichterung des Zugangs zu den Weltklasse-Einrichtungen der Queen Mary University of London's School of Medicine and Dentistry hat sich als großer Erfolg erwiesen. Dieses bewährte Fachwissen stellt sicher, dass der neue Inkubator in der Cavell Street aufstrebenden biowissenschaftlichen Unternehmen ein günstiges Umfeld für Innovation und Wachstum bietet. Weitere Informationen finden Sie auf qmbioenterprises.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden US-Dollar mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York sowie San Francisco in den Vereinigten Staaten und internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai sowie Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen sowie operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-Outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website auf hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

rdallolio@hig.com

jfouille@hig.com

hig.com