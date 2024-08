LID Pressecorner

MEDIENMITTEILUNG

Ein schmerzhafter, aber notwendiger Schritt

Die Schweizer Milchproduzenten SMP nehmen davon Kenntnis, dass die Hochdorf Holding für das operative Geschäft noch im August 2024 eine Nachfolgelösung gefunden hat, dafür eine kontinuierliche Milchverarbeitung mit Blick auf 2025 grundsätzlich möglichst nahtlos sicherstellt. Voraussetzung dazu ist die Gewährung einer vorerst provisorischen Nachlassstundung der Hochdorf Holding. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung. Der Schritt ist schmerzhaft für die Aktionäre und die Fremdkapitalgeber, aber aufgrund der schwierigen Umstände notwendig.

Die Hochdorf-Gruppe hat den Verkauf der substanzhaltigen Tochtergesellschaft Hochdorf Swiss Nutrition AG an einen Investor bekannt gegeben. Damit besteht ein konkreter Ausblick, wie es weitergeht sowohl für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter von Hochdorf und für die Kunden wie auch für die Milchverarbeitung am verbleibenden Produktionsstandort in Sulgen. Das künftige operative Geschäft wird durch diesen Schritt von seiner erdrückenden finanziellen Schuldenlast aus der Vergangenheit befreit.

Auskünfte: Christa Brügger, Leiterin Kommunikation SMP 031 359 52 14