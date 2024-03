news aktuell Academy

Hamburg

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird den professionellen Alltag von Kommunikatoren, Journalisten und Autoren nachhaltig verändern. Mit ChatGPT & Co sind verschiedene Anwendungen frei verfügbar. Nun können sich alle selbst ein gutes Bild davon machen, ob und wie KI unsere Profession auf den Kopf stellen wird. Ulrike Hanky-Mehner gibt einen praxisnahen Überblick, was heute bereits mit KI möglich ist.

Termin: Montag, 15. April 2024, 14:30 - 15:45 Uhr

Eine praxisnahe Übersicht zu den Einsatzmöglichkeiten von KI-Tools in der PR-Arbeit

Welche Tools gibt es, und wie lassen sie sich smart in der Kommunikationsarbeit einsetzen? Ulrike Hanky-Mehner zeigt auf, welche Player aktuell den Markt dominieren und worin das hohe Disruptionspotenzial für die Kommunikationsbranche besteht.

Die Teilnehmenden erhalten eine pragmatische Einführung ins Thema ChatGPT - angefangen von Registrierung und Benutzeroberfläche bis zu einer konkreten Anleitung, wie ein gutes "Briefing" für die Texterstellung aussieht und wie sich die Ergebnisse im Dialog mit dem Chat immer weiter verfeinern lassen. Doch KI kann nicht nur schreiben. Wie sich mit ChatGPT, DALL-E, you.com und anderen Anwendungen beispielsweise druckfähige Bilder erarbeiten, Informationen sammeln und sogar stimmige PR-Ideen entwickeln lassen, ist ebenfalls Thema dieser Session.

Für alle, die schon erste Erfahrungen mit dem Einsatz von KI haben oder die bereits an dieser Session teilgenommen haben, bieten wir das Webinar PR-Alltag mit KI gestalten, Teil 2: Erfolgreich mit smarten Tools & Tricks am 18. März 2024.

Programm

Zeitenwende: KI erobert unseren Arbeitsalltag

ChatGPT: Kurze Einführung, Erklärung der Möglichkeiten und Funktionen

Die Kür: Verfeinern und Vertiefen

Bilder, Ideen, Präsentationen: Was KI noch für uns tun kann

Die Teilnahme lohnt sich für alle, die sich auch ohne ein ausgeprägtes technologisches Verständnis dafür interessieren, was die derzeit populären KI-Angebote an praktischen Einsatzmöglichkeiten bereithalten. Das Webinar bietet eine pragmatische Einführung in die Welt der KI für Mitarbeitende in Agenturen, Beratungen und Kommunikationsabteilungen, die sich bisher noch nicht oder nur oberflächlich mit dem Einsatz von Anwendungen wie ChatGPT beschäftigt haben.

Referentin:

Ulrike Hanky-Mehner ist Gründerin und Inhaberin von UHM Kommunikation. Sie berät Unternehmen und Agenturen in den Feldern Strategie, Konzeption und Geschäftsentwicklung. Zudem ist sie Moderatorin und Trainerin für Seminare und Inhouse-Coachings und betreut als ehrenamtliche Mentorin Nachwuchstalente bei ihrer beruflichen Entwicklung in der PR-Branche. Ihre Schwerpunktthemen sind unter anderem die Kommunikation in der Welt von morgen, Futurologie, Nachhaltigkeit, rechtliche Aspekte der PR-Arbeit und das wertschätzende Miteinander der Generationen von Boomer bis "Z". Ulrike Hanky-Mehner ist Mitglied der GWPR Global Women in PR und der DPRG Deutschen Public Relations Gesellschaft. Zudem ist sie aktiv in den Netzwerken der GDW Global Digital Women und GMW Global Media Women.

Teilnahmegebühr:

Standardticket: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (ab 2 Teilnehmende): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

