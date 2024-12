Qorvis Holding Inc.

Qorvis erweitert Genfer Hub mit dem Rohstoffhandels-Veteranen Benoit Lioud

Washington (ots/PRNewswire)

Qorvis begrüßt Benoit Lioud als Managing Director seines Genfer Hubs. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Rohstoffhandel verfügt Lioud über umfassende Kenntnisse der Rohstoffmärkte, einschließlich Marktdynamik, geopolitischer Faktoren und Risikomanagement. Sein technisches Fachwissen und sein strategischer Marketing- und Kommunikationsscharfsinn werden dem wachsenden Kundenstamm von Qorvis in den Bereichen Schifffahrt und Handel zugute kommen.

„Da die Weltwirtschaft mit geopolitischen und regulatorischen Unsicherheiten zu kämpfen hat, müssen Spediteure und Händler bereit sein, ihre Geschäftsmodelle anzupassen", sagte Matt J. Lauer, CEO von Qorvis. „Benoit Liouds jahrzehntelange Erfahrung auf den Rohstoffmärkten wird es uns ermöglichen, Unternehmen mit unterschiedlichen Bank- und Handelsbedürfnissen besser dabei zu unterstützen, sich in der Komplexität der sich entwickelnden Compliance-Landschaften in verschiedenen Rechtsordnungen zurechtzufinden."

Lioud war fast 20 Jahre bei Mercuria Energy Trading, einem der größten globalen Energiehandelsunternehmen mit Sitz in Genf, tätig. Er half bei der Entwicklung der Handelsaktivitäten von Mercuria im Bereich Biodiesel, einschließlich der Leitung von Verhandlungen über den Erwerb einer Biodieselanlage in Deutschland und des Aufbaus eines kompletten Handelsteams. Parallel dazu unterstützte er das Managementteam bei der Unternehmenskommunikation, fungierte als Hauptansprechpartner für französischsprachige Medien und Stakeholder und trug zu Mercurias ersten ESG-Berichten sowie Transparenz- und Menschenrechtsinitiativen bei.

Zuvor arbeitete er bei Elf Trading, jetzt TOTSA, der Handelsabteilung des globalen Energieerzeugers TotalEnergies. Er hat sich 13 Jahre lang mit Derivaten beschäftigt, zunächst als Risikomanagement-Analyst. Später wechselte er in das Marketingteam, wo er Kunden bei der Strukturierung von Strategien zur Energieabsicherung half, einschließlich der Verwaltung von Risiken in ihren Energieportfolios und von Fragen im Zusammenhang mit Kohlenstoff. Er begann seine Karriere im Risikomanagement für Nichteisenmetallmärkte.

„Ich freue mich darauf, bei Qorvis mitzuwirken und Unternehmen dabei zu helfen, komplexe Sachverhalte zu bewältigen und diese ihren Stakeholdern effektiv zu vermitteln", sagt Lioud. „Ich freue mich darauf, meine Expertise im Rohstoffsektor einzusetzen, um unsere Kunden bei der Bewältigung der Herausforderungen dieser dynamischen und sich entwickelnden Branche zu unterstützen."

Lioud ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der Rohstoffmarktforschung und -analyse und hat Schulungsprogramme entwickelt, die von Suissenégoce, dem Verband der Rohstoffhändler, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Universität Genf organisiert werden. Er erhielt einen der 2024 Suissenégoce Awards, mit denen „Mitglieder ausgezeichnet werden, die ihre Zeit und ihr Fachwissen über die Branche hinaus den Medien und Behörden widmen, um das Bewusstsein für den in der Schweiz ansässigen Rohstoffhandelssektor zu schärfen".

Lioud ist Mitglied der wissenschaftlichen Ausschüsse der Master-, Zertifikats- und Diplomstudiengänge für Rohstoffhandel an der GSEM. Er erwarb seinen Master-Abschluss in Finanzmarktorganisation an der Universität Lumière Lyon 2 in Frankreich.

Von Genf aus wird Lioud mit den Teams der Agentur in den Bereichen strategische Kommunikation, Market Intelligence, Compliance und Regulierung zusammenarbeiten und die Geschäftsentwicklung in der Schweiz und Europa unterstützen.

