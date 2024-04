RTLZWEI

Karsten Walter alias "Noah Kaiser" aus "Köln 50667" präsentiert seine neueste Single "Eisblaue Augen"

München (ots)

Der "Köln 50667"-Star präsentiert seinen neuen Song: "Eisblaue Augen"

Die Single "Eisblaue Augen" ist ab Freitag, den 19. April 2024, erhältlich

Karsten Walter (vielen bekannt als Noah Kaiser aus "Köln 50667"), hat eine beeindruckende musikalische Reise hinter sich. Der Schauspieler und Sänger hat nach einer erfolgreichen Ära mit der Band "Feuerherz", die über 30 Millionen Streams, 28 Millionen YouTube-Aufrufe sowie drei Top 10 Alben in Folge in den deutschen Album Charts, seinen eigenen musikalischen Weg beschritten. Jetzt präsentiert er stolz sein neuestes Werk: "Eisblaue Augen".

In Zusammenarbeit mit dem renommierten Produzenten Tim Peters (bekannt für Arbeiten mit Künstlern wie Michelle und Matthias Reim) hat Karsten die letzten Monate intensiv im Studio verbracht, um an neuen Songs zu arbeiten. Das Ergebnis ist eine kraftvolle Uptempo-Single, mit dem Titel "Eisblaue Augen". Das Lied fängt die Energie und Emotionen ein, die mit dem Blick in eisblaue Augen verbunden sind, und nimmt den Hörer mit auf eine immersive musikalische Reise.

"Eisblaue Augen" markiert einen neuen Höhepunkt in Karstens musikalischer Karriere und zeigt seine Entwicklung als eigenständiger Künstler. Die Single ist ab dem 19.04.2024 erhältlich, wird von El Cartel veröffentlicht und von Telamo/Warner vertrieben.

