CGTN: Wie die Vertiefung der Reformen Chinas Modernisierungsprozess vorantreibt

Peking (ots/PRNewswire) - China und Kasachstan haben sich stets gegenseitig unterstützt und seien Partner in herausfordernden Zeiten gewesen, so der chinesische Präsident Xi Jinping in einem von ihm unterzeichneten Artikel in der Zeitung Kazakhstanskaya Pravda und der internationalen Nachrichtenagentur Kazinform am Dienstag. Bei seinem fünften Besuch in Kasachstan ...

