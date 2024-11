/C O R R E C T I O N -- Sports Tech Nation/

Sports Tech Nation

Europa-Premiere: „Sports Tech Nation" erstmals in München

Der Sports Tech Nation Summit zählt zu den internationalen Hotspots der Sporttechnologiebranche

Erstmals im Rahmen der ISPO findet vom 3. bis 4. Dezember in München der Sports Tech Nation Summit statt. Dieses zweitägige Gipfeltreffen bringt Entscheider aus Industrie, Investoren, Sportvereinen, Sportorganisationen sowie Tech-Startups und Unternehmer aus über 30 Ländern zusammen. Innovative Start-ups, Investoren und Technologie-Experten präsentieren smarte Hightech-Lösungen für Athleten, Verbände, Vereine und Amateursportler. Disruptive Innovationen im Sportsbusiness zeigen neue Potenziale auf, um das Fan-Engagement und das Sporterlebnis im Stadion für Besucher auf ein neues Level zu heben.

Joachim Herrmann, bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, heißt die Besucher der Sports Tech Nation am Nachmittag bei einem Welcome-Empfang im Rathaus willkommen.

Der zweite Konferenztag ist das Highlight des Sports Tech Nation Summits. Hier geben Athleten und Top-Manager aus dem Sportbusiness sowie Prominente, darunter unter anderem der Tennisprofi Mischa Zverev, Carolina Chiappero, Innovation Manager bei Juventus Turin, Marc Makowski, Senior Vice President Creative Direction & Innovation bei Adidas, Nili Block, Weltmeisterin im Kickboxen, und Haruka Gruber, SVP Media DAZN, auf der Hauptbühne spannende Einblicke in die Zukunft der Sportinnovationen. Als Ehrengäste begrüßen die Veranstalter unter anderem die Fernsehmoderatorin Esther Sedlaczek, die sich persönlich von den neuen Erfindungen der Start-ups inspirieren lassen möchte.

Zusätzlich findet innerhalb des Hauptprogramms am 4. Dezember im ICM eine Start-up-Messe statt, die als neues Forum vielversprechenden Unternehmensgründern die Möglichkeit bietet, ihre Innovationen einem globalen sport- und technikbegeisterten Publikum sowie führenden Investoren vorzustellen.

„Unser Ziel ist es, München zu einem perfekten Standort für Sporttechnologie- Unternehmen zu machen. München hat schon jetzt eine starke Industrie, Sportclubs und Investoren. Wir unterstützen Start-ups dabei, ihre Innovationen zu präsentieren und sich ein globales Netzwerk aufzubauen", erläutert Nelly Kranz, Leiterin Investor Relations Sports Tech Nation.

Oren Simanian, Gründer der Sports Tech Nation, erklärt: „Ich freue mich, mit diesem Event auch nun in München durchzustarten. Als führende Plattform von Sporttechnologie-Trends ist es unser Ziel, die Zukunft des Sports mitzugestalten und die nächste Generation der Sport-Tech-Branche zu prägen."

Die Ausstellung zeigt zukunftsweisende Lösungen, von Virtual- und Augmented-Reality-Trainingshilfen bis hin zu fortschrittlichen Sensortechnologien für die Echtzeit-Leistungsanalyse. Hier kann man live miterleben, wie Sport und Technologie miteinander verschmelzen.

