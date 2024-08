Hisense Group

Hisense gewinnt zahlreiche EISA Awards 2024-2025 für Innovation und Exzellenz

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik, gibt stolz den Gewinn einer Reihe von prestigeträchtigen Auszeichnungen der Expert Imaging and Sound Association (EISA) für 2024-2025 bekannt. Diese Auszeichnungen unterstreichen das unermüdliche Engagement von Hisense für Innovation und technologische Spitzenleistungen, um Verbrauchern auf der ganzen Welt ein außergewöhnliches visuelles und akustisches Erlebnis zu bieten.

Der Hisense Mini-LED ULED TV 65U8NQ, ausgezeichnet als EISA Premium Mini LED TV 2024-2025, verfügt über Mini-LED PRO mit Full Array Local Dimming für außergewöhnlichen Kontrast und bis zu 3000 Nits Spitzenhelligkeit. Die Quantum Dot Color Technologie bringt intensivere Farbtöne auf den großen Bildschirm, während der Game Mode Pro mit 144 Hz mit MEMC dank niedriger Latenz flüssiges und reaktionsschnelles Gaming ermöglicht. Die KI-gestützte Hi-View Engine PRO optimiert jedes Pixel für lebendige Details und beeindruckendes 4K-Upscaling, während 2.1.2-Mehrkanal-Surround-Sound das Fernsehen in ein kinoreifes Erlebnis verwandelt.

Der Hisense Mini-LED ULED TV 65U7NQ, ausgezeichnet als EISA BEST BUY MINI LED TV 2024-2025, verfügt über Mini-LED PRO mit Full Array Local Dimming für außergewöhnlichen Kontrast und Helligkeit. Die Quantum Dot Color Technologie liefert ein umfassendes, naturgetreues Spektrum. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1500 Nits und der Total Ambient Adaptive Technologie passt sich der Fernseher an jede Umgebung optimal an. Die Hi-View Engine PRO nutzt KI, um das 4K-Upscaling und die Farbwiedergabe zu verbessern, und der integrierte Subwoofer sorgt für tiefe Bässe und ein sattes Klangerlebnis.

Der Hisense QLED Gaming TV 100E7NQ Pro, wurde zum EISA Giant TV 2024-2025 ernannt und ist für Gamer mit seinem Game Mode Pro mit 144 Hz, Game Bar und MEMC mit niedriger Latenz für ultra-flüssiges Gameplay konzipiert. Die Quantum Dot Color Technologie sorgt für eine lebendige, naturgetreue Darstellung, während mit lokalem Dimmen mit vollem Array die Klarheit mit tiefen Schatten und lebendigen Farben verbessert. Der integrierte Subwoofer entfesselt die Kraft der tiefen Bässe aus dem Inneren Ihres Fernsehers. Dolby Vision IQ und Dolby Atmos bieten ein beeindruckendes Erlebnis mit dynamischem HDR, helleren Farben und 3D-Audio-Sound, der Sie umgibt und jede Fernseh- oder Spielesitzung zu etwas ganz Besonderem macht.

Der Hisense Laser Smart Mini Projector C1, ausgezeichnet als EISA Family Projector 2024-2025, ist der weltweit erste Dolby Vision 4K TriChroma Laser Mini Projector, der eine Zertifizierung erhielt. Er bietet den schärfsten Kontrast und den größten Detailreichtum und nutzt die Hisense TriChroma Triple Color Lasertechnologie, um 110 % des BT. 2020-Farbraum abzudecken und liefert so die realistischsten Farben in seiner Klasse. Der C1 projiziert auf einer Fläche von bis zu 300 Zoll bei gleichbleibender 4K-Qualität. Ideal für filmbegeisterte Familien, mit einem JBL-Lautsprechersystem und der VIDAA-Schnittstelle für nahtloses On-Demand-Streaming.

Hisense Laser Cinema PL2, wurde als EISA Best Buy UST Projector 2024-2025 ausgezeichnet. Er verfügt über die X-Fusion™-Lasertechnologie, die eine breite Farbskala von DCI-P3 85 % erzeugt, sowie über die Ultra Short Throw Technology, die Bilder von 80''–150'' auch in kompakten Räumen ermöglicht. Der 4K-KI-Upscaler liefert 4K-Bilder und verbessert niedrig aufgelöste Inhalte. Mit Dolby Vision, einer Helligkeit von 2700 Lumen und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1 ist der PL2 die ideale Wahl für Heimkino-Fans und bietet Tiefe und Details. Der PL2 liefert einen robusten Sound mit zwei Top-Lautsprechern, die mit Dolby Atmos ausgestattet sind und sicherstellen, dass die Audioqualität mit der atemberaubenden Bildqualität übereinstimmt.

Hisense hat sich der Forschung und Entwicklung verschrieben und läutet eine neue Ära hochmoderner Produkte ein, die auf die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Verbraucher auf der ganzen Welt zugeschnitten sind.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen ist in mehr als 160 Ländern tätig und hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.

