Julien's Auctions kündigt Blockbuster-Auktion „Music Icons" live im Hard Rock Cafe Times Square an

Beverly Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Live-Auktion am 26. Juni 2025 im The Peninsula Beverly Hills Registrierung und Gebotsabgabe jetzt geöffnet Julien's Auctions kündigt mit Stolz „Princess Diana's Style & A Royal Collection", eine bahnbrechende Versteigerung von Mode und königlichen Erinnerungsstücken an, die am 26. Juni live im The Peninsula Beverly ...

