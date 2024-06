HTX

HTX ernennt Singapurs Nationaltorhüter Hassan Sunny zum Beauftragten für Sicherheitsfragen

HTX, eine führende Kryptowährungsbörse, gibt mit Stolz die Ernennung von Hassan Sunny, Torwart der Fußballnationalmannschaft von Singapur, zum Beauftragten für Sicherheitsfragen bekannt.

„Die Partnerschaft zwischen HTX – der Börse des Volks – und Hassan Sunny – dem Torhüter des Volks – ist eine perfekte Einheit", sagte Justin Sun, Mitglied des Beratungsausschusses von HTX Global. „Gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Sicherheit der Vermögenswerte der Nutzer in der sich ständig weiterentwickelnden Kryptowelt zu gewährleisten. So wie Sunny sein Tor auf dem Spielfeld furchtlos verteidigt, so setzt sich HTX mit derselben Entschlossenheit dafür ein, das Vermögen jedes Nutzers zu schützen und eine möglichst sichere und zuverlässige Investitionsumgebung zu schaffen."

Sunny drückte auch seine Begeisterung darüber aus, Teil der HTX-Familie zu werden: „Ich bin begeistert, Teil von HTX zu sein. Ich kann es kaum erwarten, diese Reise mit dem Team anzutreten."

Für seine herausragende Leistung im letzten Gruppenspiel der ersten Runde der Asien-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 am 11. Juni gegen Thailand wurde Sunny in China als Nationalheld bezeichnet. Trotz unerbittlicher Angriffe gelang es Sunny, unglaubliche 11 Treffer zu erzielen, darunter einen entscheidenden in der Nachspielzeit. Singapur verlor das Spiel schließlich mit 1:3, aber das Ergebnis half China, sich auf Kosten von Thailand für die nächste Runde zu qualifizieren.

HTX wurde 2013 gegründet und hat sich von einer Kryptobörse zu einem umfassenden Ökosystem von Blockchain-Unternehmen entwickelt, das den Handel mit digitalen Vermögenswerten, Finanzderivate, Wallets, Forschung, Investitionen, Inkubation und andere Bereiche umfasst. HTX bedient Millionen von Nutzern weltweit und ist in über 160 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten vertreten. Seine drei Entwicklungsstrategien lauten „globale Entwicklung", „Technologie treibt Entwicklung voran" und „Technologie für den guten Zweck". Sie untermauern sein Engagement, umfassende Dienstleistungen und Werte für Fans von Kryptowährungen auf der ganzen Welt bereitzustellen.

