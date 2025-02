Suter Inox AG

Das neue BORA X Pure setzt einen Meilenstein mit Assist-Funktionen und der BORA JOY App

Intelligent und konnektiv weiterentwickelt: Das neue BORA X Pure setzt einen Meilenstein mit Assist-Funktionen und der BORA JOY App

BORA hat zum Auftakt einer überarbeiteten Gerätegeneration eines seiner beliebtesten Kochfeldabzugssysteme optisch und technisch überarbeitet. Den Nutzer im Fokus kombiniert das neue BORA X Pure modernste Technik mit einem hocheffektiven Dunstabzug. BORA bereichert dabei das Kocherlebnis zusätzlich mit praktischen Features wie einem dreifarbigen Bedienpanel, unterstützenden Assist-Funktionen sowie der Konnektivität zur BORA JOY App in Verbindung mit den BORA Pots and Pans Assist. Auch im Design gibt es echte Neuerungen, die dem minimalistischen BORA Stil entsprechen.

Visuell sticht gleich einiges ins Auge. Das neue BORA X Pure ist von seinem Vorgängermodell an der neuen Einströmdüse in Pin-Optik gut zu unterscheiden. Absichtlich blieben die Designer bei einer runden Öffnung, sie ermöglicht im Kompaktgerätemarkt eine klare Unterscheidung zu den Modellen anderer Hersteller. Weiterer Unterschied ist die Option zwischen einer glänzenden Glaskeramik und einer deutlich matteren Version als bisher, deren raue Oberfläche mit dem Namen BORA X Pure Rough Fingerabdrücke und Schlieren gut kaschiert und dem Kochgeschirr einen festen Stand gibt.

Auf den zweiten Blick bzw. beim Anschalten entdeckt der Nutzer die Dreifarbigkeit des Sliders. Hinter dem Namen sControl+ verbirgt sich eine schlaue Bedienungsführung: In Blau wird der Lüfter und die Abzugsintensität eingestellt. Wechselt man auf die einzelnen Kochfelder, so ändert der Touch Control Slider auf die Farbe Rot für die Temperatureinstellung der Kochfelder. Die Neutralanzeige hält sich in Weiß. Diese Orientierungshilfe und einige andere Verbesserungen wie z.B. eine längere Wechselzeit zwischen Kochzonen- und Lüftereinstellung, machen die tägliche Bedienung intuitiver und einfacher als bisher.

Unterstütztes Kochen mit BORA Assist

Stärkste Veränderung zum erfolgreichen Vorgängermodell ist wohl die Grundidee des BORA Assist. Diese Funktion unterstützt gelungene Kochergebnisse durch eine variable Leistungszufuhr. Im Gegensatz zu den bisherigen, fix mit einem bestimmten Leistungswert hinterlegten Leistungsstufen kann der Nutzer des neuen BORA X Pure nun die Zieltemperatur einstellen: Anstatt wie früher durch konstante Leistungszufuhr beispielsweise eine Pfanne zu überhitzen, regelt das intelligente Kochfeldabzugssystem mit der BORA Assist Funktion ‚Fry‘ die Energiezufuhr entsprechend und gibt per Signalton Bescheid, wann die Zieltemperatur erreicht und das Gargut einzulegen ist. Material- und lebensmittelschonend, effizient, nutzerfreundlich – einfach gut.

Richtig gut ist auch die Assist-Funktion ‚Boil‘. Einmal aktiviert, erkennt das Kochfeldabzugssystem, wann das Wasser in einem Topf der BORA Pots and Pans Assist kocht, und schaltet nach einem akustischen Signal die Hitzezufuhr ab. Wer braucht da noch einen Wasserkocher auf der Arbeitsplatte?

Im Zusammenspiel mit dem Topf- und Pfannenset BORA Pots and Pans Assist wird die Intelligenz des unterstützten Kochens richtig deutlich. Diese gleichzeitig mit dem Kochfeld entwickelte Kitchenware ist speziell für die Konnektivität mit dem neuen BORA X Pure konzipiert und unterstützt mit Hilfe der BORA JOY App beste Kochergebnisse. Ein entsprechendes Feld in der Steuerung auf der Glaskeramik zeigt die Verbindung zum Heimnetzwerk an. Startet der Nutzer das Programm auf der App und am Kochfeld, so regelt das System selbständig Temperatur, Garzeit und Kochzeitende gemäß dem BORA Assist Rezept. Wer nicht ständig mit dem Smartphone in der Küche hantieren möchte, speichert einfach seine Lieblingsprogramme auf dem Kochfeld und startet sie von dort.

Wie bisher, nur besser

Das neue BORA X Pure behält seine mit 830 x 515 mm großzügigen Abmessungen und alle bisher für gut befundenen Features wie z.B. die übergroßen Flächeninduktions-Kochzonen, deren Brückenfunktion überarbeitet wurde, und die - nun optimierte - automatische Topferkennung. Weiterhin bleibt BORA X Pure zudem ein extrem leises Kochfeld. Wie beim Umluft-Vorgängermodell ist der effiziente Aktivkohlefilter leicht von oben durch die Einströmöffnung zu wechseln, ohne Schubladen oder Sockelblenden entfernen zu müssen. Edelstahl-Fettfilter und Einströmdüse sind wie bisher spülmaschinenfest.

Zum Unternehmen

BORA entwickelt und produziert innovative Premium-Kücheneinbaugeräte mit hohem Designanspruch. Die deutsch-österreichische Unternehmensgruppe positioniert ihr Portfolio international mit dem Claim ‚More than cooking.‘ Seit Willi Bruckbauer BORA 2007 gründete, hat das Unternehmen den Anspruch, Gewohntes in Frage zu stellen. Die Mission: ‚Wir revolutionieren den Lebensraum Küche. Mit außergewöhnlichen Produkten für außergewöhnliche Erlebnisse.‘

Begonnen hat alles mit den innovativen Kochfeldabzugssystemen, die dank intelligenter Technik den Kochdunst nach unten abziehen und mit dem BORA eigenen Anspruch an Perfektion laufend weiterentwickelt werden. Das Produktportfolio wurde um den BORA X BO, einen Profi-Dampfbackofen für zuhause und die dazu passende Multischublade erweitert, es folgten Kühl- und Gefriersysteme sowie Beleuchtung. Am Sortiment und der Live Experience wird laufend gearbeitet, um BORA Fans und Kunden auch zukünftig das beste Kocherlebnis bieten zu können. Produkte von BORA zeichnen sich durch höchste Performance, leichte Reinigung und einfache Bedienung aus. Dank ihres zeitlosen Designs fügen sie sich problemlos in jede Küche ein und sorgen für frische Luft und freie Sicht im Lebensraum Küche.

BORA beschäftigt über 650 Mitarbeiter weltweit, insbesondere an den Standorten in Raubling, Niederndorf und Sydney sowie in den Flagship Stores in München und Herford. Vertrieben werden BORA Produkte mittlerweile weltweit in mehr als 40 Ländern.

Die BORA Unternehmensgruppe ist ein vielfach ausgezeichneter, attraktiver Arbeitgeber dessen Produkte zahlreiche international bedeutende Design Awards gewinnen konnten

