JULIEN'S AUCTIONS PRÄSENTIERT BOLD LUXURY : THE LIMELIGHT EDIT

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Julien's Auctions wird ‚Celebrating Bob Dylan präsentieren: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More' am 18. Januar 2025 in der Musicians Hall of Fame & Museum in Nashville, TN. Die Veranstaltung umfasst 60 Objekte, darunter 50 aus der Sammlung des Journalisten Al Aronowitz. Zu ...

mehr