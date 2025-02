Guangdong Province

Guangdong beschleunigt den Aufbau eines modernen Industriesystems mit höherer internationaler Wettbewerbsfähigkeit

Am 5. Februar 2025, dem ersten Arbeitstag im Jahr der Schlange, hielt Guangdong in Guangzhou eine hochrangige Konferenz zur hochwertigen Entwicklung ab. Ziel war ein intensiver Austausch über die Beschleunigung des Aufbaus eines modernen Industriesystems. Zum dritten Mal in Folge stand das erste große Treffen nach dem Frühlingsfest in Guangdong im Zeichen hochwertiger Entwicklung - ein klares Signal für deren zentrale Bedeutung bei der Modernisierung der Provinz und den strategischen Willen, sie konsequent voranzutreiben.

Huang Kunming, Sekretär des Parteikomitees der Provinz Guangdong, hielt eine Rede auf der Konferenz. Gouverneur Wang Weizhong leitete die Veranstaltung. Unter den Teilnehmern waren Huang Chuping, Direktor des Ständigen Ausschusses des Provinzvolkskongresses; Lin Keqing, Vorsitzender des Provinzausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKKCV); Yang Yinkai, stellvertretender Direktor des Zentralen Finanzamts; sowie Meng Fanli, stellvertretender Sekretär des Parteikomitees von Guangdong und Sekretär des Parteikomitees von Shenzhen.

Huang Kunming betonte, dass der Aufbau eines modernen Industriesystems eine zentrale Stütze für die chinesische Modernisierung darstelle. Guangdong trage als Vorreiter eine besondere Verantwortung und solle eine Führungsrolle bei der Modernisierung des Industriesystems übernehmen. Ziel sei es, ein leistungsstarkes neues Image zu schaffen - basierend auf einem modernen Industriesystem mit hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Das industrielle Fundament der Provinz sei über Jahre hinweg durch offene Zusammenarbeit gewachsen und durch kontinuierliche Transformation gestärkt worden.

Angesichts der neuen globalen Welle technologischer und industrieller Umbrüche müsse Guangdong eine führende Rolle übernehmen, um sein Industriesystem umfassend zu optimieren und aufzuwerten. Dies erfordere einen klaren Bruch mit niedrigwertigen Sektoren, das Ergreifen strategischer Spitzenpositionen und die Etablierung eines aufstrebenden, dynamischen Guangdong, das sich durch ein modernes Industriesystem mit hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit auszeichnet.

Guangdong verfüge über ein vollständiges Industriesystem, eine starke industrielle Unterstützungsstruktur und ausreichend Entwicklungsspielraum. Zudem habe die Provinz im Laufe der Jahre eine solide industrielle Basis sowie einzigartige Wettbewerbsvorteile aufgebaut. Diese Stärken müssten in konkrete Entwicklungserfolge umgewandelt werden, um mit einem modernen Industriesystem eine wirtschaftlich prosperierende, dynamische Zukunft für Guangdong zu schaffen.

Huang betonte weiter, dass traditionelle und wettbewerbsfähige Industrien gefestigt und optimiert werden sollten, während gleichzeitig neue und zukunftsweisende Branchen gefördert werden müssten. Besondere Priorität liege auf den Bereichen Künstliche Intelligenz und Robotik, die als neue industrielle Säulen mit hoher technologischer Tiefe, starkem Wachstumspotenzial und großem Maßstab entwickelt werden sollten. Zudem sei es entscheidend, günstige politische Rahmenbedingungen zu schaffen, das Geschäftsumfeld kontinuierlich zu verbessern und gemeinsam mit Hongkong und Macao ein erstklassiges Talentzentrum aufzubauen. Das "Aktionsprogramm zur Anwerbung von einer Million Talenten für Süd-Guangdong" solle umfassend umgesetzt werden, um die talentseitige Grundlage für das moderne Industriesystem zu sichern.

Gouverneur Wang Weizhong hob hervor, dass die Modernisierung der industriellen Basis und Wertschöpfungsketten entschieden vorangetrieben werden müsse, um den Aufbau eines international wettbewerbsfähigen modernen Industriesystems zu beschleunigen. Die Provinz solle weiterhin auf eine realwirtschaftlich orientierte, industriebasierte Entwicklungsstrategie setzen. Dazu gehöre die Stärkung von 20 strategischen Industrieclustern sowie die Förderung neuer Zukunftsbranchen wie Künstliche Intelligenz und Robotik. Ziel sei es, hochwertige neue Produktivkräfte zu entwickeln.

Die enge Verzahnung von Industrie und Wissenschaft sei essenziell, um die Innovationskette über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg auszubauen. Dazu gehörten die gezielte Forschung an Schlüsseltechnologien, der Aufbau leistungsfähiger Plattformen für Konzept- und Pilotversuche sowie die Etablierung global führender Innovationszentren für industrielle Wissenschaft und Technologie.

Quelle: Provinz Guangdong