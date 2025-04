Lockton

Lockton führt Professional and Executive Risk ein und transformiert damit sein globales Finanzdienstleistungsgeschäft

Lockton, der weltweit größte unabhängige Versicherungsmakler, hat heute die Zusammenlegung seiner in den USA ansässigen Lockton Financial Services (LFS) und internationalen ProFin-Teams zu einem einzigen, globalen Unternehmen bekannt gegeben: Lockton Professional and Executive Risk.

Diese strategische Zusammenführung vereint das Fachwissen von mehr als 750 talentierten Mitarbeitern weltweit auf einer einzigen Plattform, mit der Lockton seine Fähigkeit, erstklassigen Kundennutzen zu schaffen und zu liefern, weiter ausbauen kann.

Die neue Struktur unterstützt das, was Lockton seit jeher am besten kann – über das traditionelle Versicherungsangebot hinausgehen und eine Versicherungs- und Risikomanagement-Erfahrung bieten, die eine wirklich globale Perspektive bietet. Mit einer größeren globalen Vernetzung wird Lockton Professional and Executive Risk seinen Kunden helfen, ihre beruflichen, finanziellen und Cyber-Risiken zu bewältigen, egal wo sie tätig sind.

„In der heutigen komplexen und vernetzten Umgebung benötigen Unternehmen und ihre Vorstände einen vertrauenswürdigen Partner, der ihre Risiken ganzheitlich betrachtet", sagte Devin Beresheim, geschäftsführender Vizepräsident und US-Leiter des Bereichs Professional and Executive Risk bei Lockton. „Lockton Professional and Executive Risk bietet maßgeschneiderte Lösungen, um Unternehmensvorstände und C-Suite-Führungskräfte dabei zu unterstützen, ihre dringendsten Risiken auf globaler Ebene proaktiv zu mindern, damit sie sich auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren können."

„Durch unser global vernetztes Team können wir einen noch umfassenderen Wissensaustausch, tiefere Risikoerkenntnisse und die Fähigkeit, aufkommende Bedrohungen mit größerer Reaktionsfähigkeit und Präzision zu antizipieren, gewährleisten", so Leo Flindall, Leiter von Professional and Executive Risk bei Lockton für das VK. „Der Start dieses vereinten Teams ist ein weiterer Meilenstein für Lockton und spiegelt unser Engagement wider, unseren Standard für den Kundenservice kontinuierlich zu verbessern."

Lockton Professional and Executive Risk betreut Kunden aus einer Reihe von Branchen und bietet globale Versicherungsmaklerdienste, Risikoberatung und Schadenunterstützung für alle wichtigen Finanz- und Berufsversicherungssparten. Zu den Fachgebieten gehören die Haftung von Direktoren und leitenden Angestellten, Cyber, Haftung von Personengesellschaften, Fehler und Auslassungen/Berufshaftpflicht, Haftung für Beschäftigungspraktiken, Vertrauensschäden/Kriminalität, treuhänderische Haftung und Versicherungslösungen für digitale Vermögenswerte.

Informationen zu Lockton

Was Lockton auszeichnet, ist auch das, was uns besser macht: Unabhängigkeit. Da Lockton in Privatbesitz ist, können sich die mehr als 12.500 Mitarbeiter, die in über 140 Ländern tätig sind, ausschließlich auf die Risiko-, Versicherungs- und Personalbedürfnisse ihrer Kunden konzentrieren. Lockton verfügt über ein weltweites Fachwissen und bietet fundierte Branchenkenntnisse und Produktspezialisierung mit einer Leidenschaft für den Dienst am Kunden.

